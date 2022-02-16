GIDA TOPTANCILARINDAN KDV İNDİRİMİNE DESTEK - Son Dakika

KONYA'da gıda toptancıları, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirilmesine destek verdi. 1972 Gıda, Attariye, Zücaciye Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Kaya, KDV indirimlerine destek olduklarını belirterek, "Devletimizin KDV'leri yüzde 1'e çekmesi, Resmi Gazetede yayınlanır yayınlanmaz gıda toptancıları olarak bütün esnafımız bunu tüketiciye ve satıcıya yansıttı" dedi.

Temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den 1'e indirildi. Kentteki gıda toptancıları da KDV indirimlerine destek olduklarını ve indirimleri fiyatlarına yansıttıklarını açıkları. 1972 Gıda, Attariye, Zücaciye Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Kaya, "Devletimizin KDV'leri yüzde 1'e çekmesi, Resmi Gazetede yayınlanır yayınlanmaz gıda toptancıları olarak bütün esnafımız bunu tüketiciye ve satıcıya yansıttı. Şu an yüzde 8 olan KDV'ler yüzde 1'e düştü. Ürün tedarik etmekte zorluk yaşamıyoruz. Çok çalışacağız, üreteceğiz, fiyatları düşüreceğiz, yoksa başka türlü olmaz. Esnaf olarak da biz hem devletin hem de milletin yanındayız. Millet olmazsa devlet olmaz, devlet olmazsa millet olmaz, biz olmayız" dedi.