Gıda tüketiminde bilgi kirliliği ortadan kalkacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gıda tüketiminde bilgi kirliliği ortadan kalkacak - Son Dakika Ekonomi

Gıda tüketiminde bilgi kirliliği ortadan kalkacak

16 dakika önce

Gıda tüketimine ilişkin olarak artık kim "Bunu yiyin şunu yemeyin" diyorsa bunu hangi bilimsel araştırmaya dayanarak söylediğini açıklayacak.

Gıda tüketiminde bilgi kirliliği ortadan kalkacak, System.String[]

Gıda tüketimine ilişkin olarak artık kim "Bunu yiyin şunu yemeyin" diyorsa bunu hangi bilimsel araştırmaya dayanarak söylediğini açıklayacak.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:29 
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