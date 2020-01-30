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Gıda tüketiminde bilgi kirliliği ortadan kalkacak
16 dakika önce
Gıda tüketimine ilişkin olarak artık kim "Bunu yiyin şunu yemeyin" diyorsa bunu hangi bilimsel araştırmaya dayanarak söylediğini açıklayacak.
Gıda tüketimine ilişkin olarak artık kim "Bunu yiyin şunu yemeyin" diyorsa bunu hangi bilimsel araştırmaya dayanarak söylediğini açıklayacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:29
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