Gıda üreten işletmeler mercek altında

Tekirdağ il genelinde gıda ve hazır yemek üretimi yapan işletmeler mercek altına alınarak çeşitli denetimler yapılıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren et ve et ürünleri üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Ziyaret ve incelemede firma yetkilileri tarafından işletmelerin üretim aşamaları ve ürünleri hakkında bilgiler verildi.

Hayrabolu ilçesinde peynir ve peynir çeşitleri üreten işletmeler ile takviye edici gıda üretimi yapan işletmede de incelemeler yapılırken, işletmedeki üretim hakkında bilgiler alındı. Çorlu ilçesinde ise faaliyet gösteren çikolata ve çikolata ürünleri üretim işletmesi ile bitkisel çay, kahve ürünleri ve baharat ürünleri paketleme işletmesinde denetimler yapılırken, İl Müdürü Öcal, son olarak Muratlı İlçesindeki hazır yemek (Tabldot) işletmesini ziyaret ederek, üretimleri yerinde gördü. - TEKİRDAĞ