Son Dakika Haberleri: "Gıda üretiminde hile korkunç boyutlarda"
Son Dakika Ekonomi 'Gıda üretiminde hile korkunç boyutlarda'

"Gıda üretiminde hile korkunç boyutlarda"

22 dakika önce

TÜDEF Genel Başkan Vekili ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, "Sıvı yağlarda, et ve et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde hileli ürün üretimlerinde korkunç artışlar görüyoruz.

TÜDEF Genel Başkan Vekili ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, "Sıvı yağlarda, et ve et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde hileli ürün üretimlerinde korkunç artışlar görüyoruz. Bu ürünleri üreten ve satanlara mutlaka hapis cezası verilmeli" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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