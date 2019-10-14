"Gıda üretiminde hile korkunç boyutlarda"

TÜDEF Genel Başkan Vekili ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, "Sıvı yağlarda, et ve et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde hileli ürün üretimlerinde korkunç artışlar görüyoruz. Bu ürünleri üreten ve satanlara mutlaka hapis cezası verilmeli" dedi.