Gıda Ürünleri Satan İş Yerlerine Dadanan Hırsız Kamerada

Gıda ürünleri satan iş yerlerine dadanan hırsız kameradaANTALYA - Antalya'da içerisinde yiyecek olan işyerlerine girdikten sonra önce karnını doyurup ardından para ve telefon hırsızlığı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Gıda ürünleri satan iş yerlerine dadanan hırsız kamerada



ANTALYA - Antalya'da içerisinde yiyecek olan işyerlerine girdikten sonra önce karnını doyurup ardından para ve telefon hırsızlığı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin 8 ayrı işyerinde hırsızlık olayına karıştığı öne sürülürken, o anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaklaşık 2 aydır çeşitli işyerlerinden hırsızlık olayı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adreslerdeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin A. M. isimli şahıs olduğunu tespit eden ekipler, dün düzenledikleri operasyonla şahsı gözaltına aldı. 8 ayrı işyerine girdiği tespit edilen A. M.'nin, peynir, baklava ve yemek satan işyerlerinde önce karnını doyurduğu, ardından da para ve telefon çaldığı belirtildi.

Karnını doyurduktan sonra hırsızlık

Öte yandan şüpheli A. M.'nin işyerleri içerisindeki o anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Karanlıkta işyerinin mutfağına yönelen A. M.'nin, yemek yedikten sonra elini silmesi görüntülere yansırken, cep telefonu ışığı yardımıyla da çekmece ve kasaları kurcaladığı gözlendi.

Emniyette ifadesi alınan A. M., adliyeye sevk edildi.

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