Gıda ürünlerinde "trafik ışığı" modelinin detayları belli oldu
46 dakika önce
Ambalajlı gıdalarda başlayacak "trafik ışığı" uygulamasıyla ürünler yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz miktarlarına göre sarı, kırmızı ve yeşil renklerle işaretlenecek.
Ambalajlı gıdalarda başlayacak "trafik ışığı" uygulamasıyla ürünler yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz miktarlarına göre sarı, kırmızı ve yeşil renklerle işaretlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:50
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