Son Dakika Haberleri: Gıda ürünlerinde "trafik ışığı" modelinin detayları belli oldu

Gıda ürünlerinde "trafik ışığı" modelinin detayları belli oldu

46 dakika önce

Ambalajlı gıdalarda başlayacak "trafik ışığı" uygulamasıyla ürünler yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz miktarlarına göre sarı, kırmızı ve yeşil renklerle işaretlenecek.

Gıda ürünlerinde
Ambalajlı gıdalarda başlayacak "trafik ışığı" uygulamasıyla ürünler yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz miktarlarına göre sarı, kırmızı ve yeşil renklerle işaretlenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:50 

Ekonomi
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