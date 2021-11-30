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Son dakika haberleri: Ankara merkezli 10 ilde kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ankara merkezli 10 ilde kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

30.11.2021 11:48
Son dakika haberleri: Ankara merkezli 10 ilde kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre İnsan sağlığını tehlikeye düşüren etken maddeler kullanarak çikolata, kahve, macun gibi maddeler ürettiği tespit edilen kişilere yönelik Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İnsan sağlığını tehlikeye düşüren etken maddeler kullanarak çikolata, kahve, macun gibi maddeler ürettiği tespit edilen kişilere yönelik Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, insan sağlığını hiçe sayıp kullandıkları etken maddelerle çikolata, kahve, macun gibi maddeler üreten 50 kişi olduğunu tespit etti. Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla belirlenen şüphelilerden 49'unu yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 1 şahsın aranmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, operasyonda yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda cinsel içerikli ürün, tıbbi ilaç, cep telefonu aksesuarı ile yedek parçası ele geçirildi. - ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Samsun, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ankara merkezli 10 ilde kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ankara merkezli 10 ilde kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı - Son Dakika
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