Gıda ürünlerine sıkı denetim çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerine yönelik denetimlerin artırılmasını isteyerek, "Çocukların ulaşabileceği ürünlerin denetimine daha fazla hassasiyet gösterilerek yalnızca ürün içeriğine değil ambalajına da dikkat edilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, taklit ve tağşiş gıda ürünleri satanlara verilecek cezaların caydırıcı seviyeye yükseltilmesi yönündeki çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Halkın sağlığıyla oynanmasına karşı olduklarını vurgulayan Palandöken, "Uygulanan mevcut yaptırımlar caydırıcı olmayınca sağlıksız üretim, kötü niyetli kişi ve firmalar tarafından farklı yollarla sürdürülebiliyor. Bunun önüne geçmek için idari para cezası, söz konusu ürünün toplatılması ve bu ürünlerin kamuoyuna ifşa edilmesi gibi yaptırımlara ek olarak ağır yaptırımların uygulanmasına yönelik yeni çalışmalar, tüketiciyi korumak adına olumlu bir gelişme. Halkın sağlığı her şeyden önemli. Hiç kimse halkın sağlığıyla oynayarak kazanç elde etmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan denetimler sonucunda taklit ve tağşiş ürünleri satan firmaların kamuoyuna ifşa edildiğini ancak bunun tek başına yeterli olmadığını da ifade etti.

"Çocuklar için riskli ürünlerin satışına izin verilmemeli"

Piyasada satılan ürünlerin denetimine ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve belediye ekipleri piyasadaki gıda ürünlerine yönelik denetimleri artırmalı. Çocukların ulaşabileceği ürünlerin denetimine daha fazla hassasiyet gösterilerek yalnızca ürün içeriğine değil ambalajına da dikkat edilmeli. Piyasada satılan ürünlerin çocuklara uygun olup olmadığını uzmanlar incelemeli. Tüketilen ürünlerin ambalajlarının çocuk fizyolojisine uygunluğu kontrol edilmeli. Tüketimi çocukları zorlayan ve risk taşıyan ürünlerin satışına kesinlikle izin verilmemeli. Ayrıca okul idareleri de kendi iç denetimlerini yaparak okullarda satılan gıda ürünlerinin sağlığa uygunluğunu denetlemeli."