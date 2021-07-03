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GIDA ÜRÜNÜ BULUNAN BUZDOLABINA GİRİP, VİDEO PAYLAŞAN PAZARCIYA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

GIDA ÜRÜNÜ BULUNAN BUZDOLABINA GİRİP, VİDEO PAYLAŞAN PAZARCIYA SUÇ DUYURUSU

03.07.2021 14:02

meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı 'Kadınlar Pazarı'nda, bir pazarcının gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip o ana ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşmasının ardından iş yeri sahibine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 bin 77 lira idari para cezası uyguladı.

meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı 'Kadınlar Pazarı'nda, bir pazarcının gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip o ana ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşmasının ardından iş yeri sahibine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 bin 77 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca buzdolabına giren İbrahim Bora (18) hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Merkez Karatay ilçesindeki 'Kadınlar Pazarı' olarak bilinen yerde sebze-meyve satan İbrahim Bora, komşu işletmedeki iş yeri çalışanlarının cuma namazı için dükkandan ayrılmasının ardından gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, video kaydetti. Ardından da görüntüleri, ' Konya, Adana'yı geçti' notuyla bir video paylaşım sitesinde paylaştı. İbrahim Bora, sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı.

6 BİN 77 LİRA PARA CEZASI

Harekete geçen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri hijyen esaslarına aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle iş yeri sahibine 6 bin 77 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca buzdolabına giren İbrahim Bora hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İhbara konu sosyal medya görüntülerinden; olayın 5996 saylı kanunun 29'uncu maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırılık oluşturduğundan dolayı aynı kanunun 41'inci maddesi birinci fıkrası (a) bendine göre idari yaptırım uygulanmıştır (6077 TL). İş yerinde çalışanların hijyen belgeleri sorgulanmış olup, müdürlüğümüze ibraz edilmesi için 7 gün süre verilmiş olup, ibraz edilememesi durumunda idari yaptırım uygulanacaktır. Söz konusu soğutucu dolabın temizliği ve dezenfeksiyonu işletmeye yaptırılmıştır. Ayrıca olay esnasında soğutucu dolapta bulunan ve dökme olarak satışa sunulan ürünler yediemine alınarak satıştan alıkonulmuştur. 5996 sayılı Kanunun 40.maddesi 1'inci fıkra (a) bendine göre; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde piyasaya ürün arz edilmesine sebep olacağı değerlendirildiğinden dolayı konuyla ilgili olarak işletme sahibi ve olayı gerçekleştiren İbrahim B. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

'BİZİM İÇİN UTANÇ KAYNAĞI OLDU'

Kendilerinden habersiz, iş yerlerinde çekilen videodan rahatsızlık duyduğunu belirten iş yeri sahibi Vedat Yazıcı, "Bizden habersiz girip çekmiş. Biz cuma vakti zamanında namazda olduğumuz sırada fırsat bulup dolabın içine girmiş. Bunu da bir arkadaşına çektirmiş. Kendisiyle bir alakamız yok. Ama esnaf olarak tanıyoruz. Dolaba girip kendi çapında fenomen olmaya çalışmış. Esnaf bize söyledi öyle haberimiz oldu. Bu bizim için utanç kaynağı oldu. Biz bu olay karşısında üzüntü duyduk. Karşı tarafa da tepkilerimizi gösterdik. Kendi yaptığı hatayı da gelen görevlilere söyledi. Hem çeken kişi hem de dolaba giren kişi Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü ekiplerine kendilerini bildirdiler. Biz insanlara hak veriyoruz. Bu sonuçta bir gıda. Kapalı veya açık ürün olsun bunun yapılması ayıptır. Kendini göstermesi için, sosyal medya için böyle bir şey yapmış. Bizim işletmemize de ekipler cezayı yazdı. Biz burada olsaydık. Buna izin vermezdik. Biz Cuma namazına gittiğimiz sırada kapımızın önüne koyduğumuz engelleri kaldırıp içeriye girmişler. Karşı taraftan şikayetçi de olduk, hakkımızı da arayacağız" dedi.

GIDA ÜRÜNÜ BULUNAN BUZDOLABINA GİRİP, VİDEO PAYLAŞAN PAZARCIYA SUÇ DUYURUSU
GIDA ÜRÜNÜ BULUNAN BUZDOLABINA GİRİP, VİDEO PAYLAŞAN PAZARCIYA SUÇ DUYURUSU
GIDA ÜRÜNÜ BULUNAN BUZDOLABINA GİRİP, VİDEO PAYLAŞAN PAZARCIYA SUÇ DUYURUSU
GIDA ÜRÜNÜ BULUNAN BUZDOLABINA GİRİP, VİDEO PAYLAŞAN PAZARCIYA SUÇ DUYURUSU
GIDA ÜRÜNÜ BULUNAN BUZDOLABINA GİRİP, VİDEO PAYLAŞAN PAZARCIYA SUÇ DUYURUSU
GIDA ÜRÜNÜ BULUNAN BUZDOLABINA GİRİP, VİDEO PAYLAŞAN PAZARCIYA SUÇ DUYURUSU
GIDA ÜRÜNÜ BULUNAN BUZDOLABINA GİRİP, VİDEO PAYLAŞAN PAZARCIYA SUÇ DUYURUSU
GIDA ÜRÜNÜ BULUNAN BUZDOLABINA GİRİP, VİDEO PAYLAŞAN PAZARCIYA SUÇ DUYURUSU
GIDA ÜRÜNÜ BULUNAN BUZDOLABINA GİRİP, VİDEO PAYLAŞAN PAZARCIYA SUÇ DUYURUSU

gıda tarım ve hayvancılık il müdürlüğü, Para Cezası, Bora Füzesi, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GIDA ÜRÜNÜ BULUNAN BUZDOLABINA GİRİP, VİDEO PAYLAŞAN PAZARCIYA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika


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