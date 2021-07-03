Bakanlıktan Konya'da şarküteri dolabına giren kişi ve işletme sahibi hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'da bir kişinin gıda işletmesinin şarküteri dolabına girerek bu eylemini sosyal medyadan paylaşması üzerine yapılan inceleme sonucunda, işletmeye 6 bin 77 lira idari yaptırım uygulandığını ve işletme sahibi ile olayı gerçekleştiren şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz akşam saatlerinde sosyal medyada "Konya Adana'dan daha sıcak" söyleminde bulunan bir kişinin görüntülerinin yayınlanması üzerine, olay yeri tespiti yapılması adına söz konusu işletmede incelemelerde bulunuldu.

Olayın Konya'nın Karatay İlçesi Melike Hatun Çarşısı'nda bulunan "Yazıcıoğlu Gıda" adlı işletmede gerçekleştiği tespit edildi. Çevreden edinilen bilgiye göre ihbara konu fiili gerçekleştiren kişinin iş yeri sahibi veya çalışanı olmadığı, işletme karşısındaki manav tezgahında çalışan bir şahıs olduğu bilgisine ulaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Karatay İlçe Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince bugün söz konusu işletmede resmi kontrol yapıldı.

İhbara konu sosyal medya görüntülerinden, olayın Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırılık oluşturduğundan, söz konusu gıda işletmesine 6 bin 77 lira idari yaptırım uygulandı.

İşletmeye görüntülerdeki soğutucu dolabın temizliği ve dezenfeksiyonu yaptırıldı. Ayrıca olay esnasında soğutucu dolapta bulunan ve dökme olarak satışa sunulan ürünler yediemine alınarak satıştan alıkonuldu.

İlgili Kanuna göre kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde piyasaya ürün arz edilmesine sebep olacağı değerlendirildiğinden, konuyla ilgili işletme sahibi ve olayı gerçekleştiren şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.