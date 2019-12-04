"Gıda ve beslenme" Ankara'daki konferansta tartışılacak

Ankara'da düzenlenen Gıda ve Beslenme Konferansı'nda uzmanlar, sağlıklı yaşlanma, sporcu beslenmesi, bitkilerin gıda takviyelerinde kullanımı, mikrobiyata ve sağlıklı beslenme konularındaki gelişmeleri masaya yatıracak.

Başkentteki bir otelde Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve iki gün sürecek "Gıda ve Beslenme Konferansı" başladı.

Dernek Başkanı Samet Serttaş, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, obezitenin görülme sıklığının her geçen gün arttığını ve Türkiye'ye ilişkin verilerin de iyi olmadığını vurguladı.

Serttaş, "Obezite verilerine göre, ülkemizde her 4 kişiden 3'ü şişman ve 3 kişiden biri obez. Bu nedenle doğru beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması için toplumsal farkındalığın artırılması önem taşıyor." dedi.

Bununla ilgili eylem planlarının hayata geçirildiğini, okullar başta olmak üzere, kantinlere ilişkin düzenlemeler yapıldığını ifade eden Serttaş, mevzuat düzenlemelerinin yanı sıra farkındalık çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Serttaş, şöyle devam etti:

"Beslenme politikalarını sadece kötü gıdalar üzerinden değil aynı zamanda iyi gıdalara odaklanarak da geliştirmek istiyoruz. Kalorisi yüksek gıdalar, ucuz ve erişimi kolayken, besince zengin gıdalar ise pahallı. Dolayısıyla sağlıklı gıdaya erişimde sıkıntı var. Bu gibi nedenlerle sağlık ve beslenme politikası, bütüncül olarak ele alınmalı. Doğru beslenmenin bir davranış biçimi olduğu göz önünde tutulmalı ve bunun yerleştirilmesi sağlanmalı. Aktif yaşam üzerinde durulmalı. Düzenlenen konferansta iki gün boyunca tüm ilgili konular masaya yatırılacak, elde edilen çıktılar, bir politika metni haline getirilecek ve sonrasında ilgili karar alıcı mercilere sunulacak."

Konferansta, sağlıklı yaşlanma, sporcu beslenmesi, bitkilerin gıda takviyelerinde kullanımı, mikrobiyata ve sağlıklı beslenme konuları ele alınacak.