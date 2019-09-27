Gıda ve İçecek Sanayi yol haritasını belirledi

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) 26 Eylül 2019 Perşembe günü İstanbul'da Arama Konferansı gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan yapılan açıklamaya göre, TGDF belli periyotlarda gıda ve içecek sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek değişen gündemi ve stratejileri değerlendirdi.

Konferansta TGDF'nin ulusal ve küresel düzeydeki gelişmeler, riskler ve fırsatlar çerçevesinde odaklandığı konular ile bunlara ilişkin alınan aksiyonlar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, dünyanın değiştiğini ve sektör olarak buna hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Ne mutlu bizlere ki 2000'li yılların başında bir araya gelerek kurduğumuz platform, bugün 26 üye derneğiyle büyük bir Federasyon haline geldi. Geride bıraktığımız yıllara ben şahsım olarak dönüp baktığımda, gerçekten birlikte çalışmanın, ele ele vermenin ortaya ne kadar büyük ve güzel yapılar çıkardığını görüyor ve tüm sektörümüzle gurur duyuyorum."

Her geçen gün tarımsal üretimin iklim değişikliği karşısında daha zor ve çetin koşullarla karşı karşıya kaldığını belirten Kopuz, "Özellikle sürdürülebilir gıda tedariki üzerinde durduğumuz en önemli konu. Zira artan dünya nüfusu karşısında hızla azalan kaynaklar tarladan sofraya tüm zinciri zorluyor. Önümüzde gelecek nesillerin sağlıklı gıdaya ve içilebilir nitelikte temiz suya erişimi" gibi çok önemli bir mesele var. O nedenle zincirin tüm halkaları birbirine sıkı sıkıya kenetlenmeli ve bir an bile kaybetmeksizin işbirliği yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

TGDF'nin küresel gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Kopuz, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bizim için kılavuz niteliğinde olduğunu belirtti

Kopuz, "Büyük bir geminin içinde hep beraber büyük hedeflere gitmeye çalışıyoruz. Gitmeliyiz de bu ülke, bu sektör ve tabii ki bu başta bu coğrafya olmak üzere gıda tedarik ettiğimiz tüm coğrafyalardaki insanların esenliği, sağlığı ve mutluluğunda bizim de payımız var, dolayısıyla görevlerimiz ve sorumluluklarımız var ve bu görevlerimizi her geçen gün ağırlaşan rekabet koşullarına rağmen yerine getirmek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.