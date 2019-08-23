Son Dakika Haberleri: Gıda ve içecek sektörü CNR Food İstanbul Fuarı’nda buluşuyor
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Gıda ve içecek sektörü CNR Food İstanbul Fuarı’nda buluşuyor

1 saat önce

Dünyada 7 trilyon dolar, Türkiye'de ise 400 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaşan gıda ve içecek sektörü CNR Food İstanbul Fuarı'nda bir araya gelecek.

Gıda ve içecek sektörü CNR Food İstanbul Fuarı’nda buluşuyor, System.String[]

Dünyada 7 trilyon dolar, Türkiye'de ise 400 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaşan gıda ve içecek sektörü CNR Food İstanbul Fuarı'nda bir araya gelecek.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:50 
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