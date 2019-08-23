Gıda ve içecek sektörü CNR Food İstanbul Fuarı’nda buluşuyor
1 saat önce
Dünyada 7 trilyon dolar, Türkiye'de ise 400 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaşan gıda ve içecek sektörü CNR Food İstanbul Fuarı'nda bir araya gelecek.
Dünyada 7 trilyon dolar, Türkiye'de ise 400 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaşan gıda ve içecek sektörü CNR Food İstanbul Fuarı'nda bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:50
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