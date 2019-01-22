Son Dakika Haberleri: Gıda ve İlaç Sanayiine Etken Madde Üretiyorlar

Gıda ve İlaç Sanayiine Etken Madde Üretiyorlar

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren firma, Türkiye'de yetişen bitkilerden, gıda ve ilaç sanayinin ihtiyaç duyabileceği etkin maddeler üretiyor.

Gıda ve İlaç Sanayiine Etken Madde Üretiyorlar, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren firma, Türkiye'de yetişen bitkilerden, gıda ve ilaç sanayinin ihtiyaç duyabileceği etkin maddeler üretiyor.

Yalıkavak Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır çalışan ve önümüzdeki günlerde ikinci büyük tesisini açmaya hazırlanan İmmu-Nat firması bitki, çiçek, baharat ve köklerden takviye edici gıda olarak sıvı ekstraktlar üretiyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akar, Türkiye'de yetişen endemik ve aromatik bitkileri işleyerek, etken maddelerini çıkarttıklarını söyledi.

Bu maddelerin ilaç ve kozmetik sanayi başta olmak üzere, gıda katkı koruyucuları ve fitoterapi alanında kullanıldığını ifade eden Akar, Türkiye coğrafyasında 3 binden fazla endemik bitkinin yetiştiğini, bu sayının neredeyse tüm Avrupa'nın tamamından daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin özellikle yer üstü zenginlikleri anlamında oldukça avantajlı konumda olduğuna işaret eden Akar, "Türkiye, tüm dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir coğrafi yapıya sahip. Biz özellikle yatırımcılara ve hükümetlere ve diğer ilgililere, tarıma dayalı sanayinin önemini anlatmaya çalışıyoruz. " dedi.

İşletmenin Üretim Müdürü ve Kimyager Pelin Solmazer de endemik olarak yetişen bitkileri, eksperler aracılığıyla çiftçilere toplattıklarını, toplanan bitkileri de laboratuvara getirerek yer türlü tahlil ve analizden geçirdiklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:50 Kaynak: AA

Muğla, Türkiye, Ekonomi
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