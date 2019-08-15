Gıda ve yem denetimlerinde 1 milyon TL'den fazla ceza kesildi

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl yapılan gıda ve yem denetimlerinde 1 milyon TL'den fazla ceza kesildi.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl yapılan gıda ve yem denetimlerinde 1 milyon TL'den fazla ceza kesildi.



Samsun, tarımsal ürün değeri bakımından Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor. Bitkisel ürün değeri 2 milyon 746 bin TL olan Samsun Türkiye genelinde 18, canlı hayvan değerinde 22 ve hayvansal ürünler değeri bakımından da 22'inci sırada yer alıyor.



1 milyon TL'den fazla ceza



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Denetim Hizmetleri kapsamında 2018 yılında 19 bin 845 gıda ve yem denetimi gerçekleştirildi. Alınan numunelerden 3 bin 650'si olumlu çıkarken, 196 olumsuz numuneye rastlanıldı. 198 adet cezai işlem uygulanırken, toplan 1 milyon 344 bin 927 TL idari para cezası kesildi.



Gıda kaynaklı vaka ve salgından dolayı 497 başvuru yapıldı



Yine Gıda Kontrol ve Denetim Hizmetleri kapsamında 174 Alo Gıda hattına toplam 706 başvuru geldi. Başvurulardan 497'si gıda kaynaklı vaka ve salgınından dolayı yapılırken, 173'ü de ihbar, şikayet ve bilgi alma amacıyla yapıldı. Diğer başvurular ise çeşitli nedenler ile yapıldı. Yapılan başvurular sonucunda 73 adet cezai işlem uygulandı.



Nitrat ve su kirliliği izleme değerleri



Avrupa Birliği uyum sürecinde Nitrat direktifine karşılık gelen "Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği" gereğince nitrat su kalitesi izleme çalışmaları çerçevesinde Samsun il sınırları içerisinde 35 noktadan yüzey suyu ve 23 noktadan da yeraltı suyu analizi yapılıyor. Yüzey sularında her ay, yeraltı sularında üç ayda bir olmak üzere düzenli olarak numuneler toplanıp, yapılan analiz sonuçlarında sınır değerlerini aşan herhangi bir değerle karşılaşılmadığı görüldü.



Manda ve malak sayıları artıyor



Halk Elinde Ülkesel Anadolu Mandası Islah Projesi kapsamında 2014 yılında 123 işletmesi bulunan Samsun'da 2 bin 678 manda, 274 malak vardı. Bunlara 2014 yılında 1 milyon 906 bin TL destek yapıldı. 2015 yılında 2 milyon 286 bin TL, 2016 yılında 2 milyon 252 bin TL, 2017 yılında 2 milyon 685 bin TL ve 2018 yılında da 2 milyon 772 bin TL destekleme yapıldı. Son olarak manda sayısı 2 bin 918 olurken, malak sayısı ise bin 114'e çıktı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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