Gıda ve yem denetimlerinde 8 bin 343 lira ceza kesildi
DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Temmuz ayında Alo 174 şikayet hattına gelen şikayetler kapsamında il genelinde gıda ve yem denetimleri gerçekleştirdi.
DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Temmuz ayında Alo 174 şikayet hattına gelen şikayetler kapsamında il genelinde gıda ve yem denetimleri gerçekleştirdi. Mevzuata aykırı olan firmalara 8 bin 343 lira idari para cezası kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvenilir Gıda konusunda gelen talepleri karşılamak ve şikayetleri değerlendirmek için Türkiye genelinde başlattığı Alo 174 Gıda Hattı Düzce'de vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Düzce'de Temmuz ayı içerisinde Alo 174 gıda hattına gelen 18 şikayet ekipler tarafından incelendi. İncelemeler sonrasında 18 gıda işletmesine 8 bin 343 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler Temmuz ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 739, yem satışı yapan işyerlerinde 59 olmak üzere toplam 798 denetim gerçekleştirdi. - DÜZCE
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