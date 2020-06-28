Gıda ve yem denetimlerinde 82 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Gıda ve yem denetimlerinde 82 bin lira ceza kesildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Mayıs ayında Alo 174 şikayet hattına gelen şikayetler kapsamında il genelinde gıda ve yem denetimleri gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Mayıs ayında Alo 174 şikayet hattına gelen şikayetler kapsamında il genelinde gıda ve yem denetimleri gerçekleştirdi. Mevzuata aykırı olan firmalara 82 bin 41 lira idari para cezası kesildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvenilir Gıda konusunda gelen talepleri karşılamak ve şikayetleri değerlendirmek için Türkiye genelinde başlattığı Alo 174 Gıda Hattı Düzce'de vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Düzce'de Mayıs ayı içerisinde Alo 174 gıda hattına gelen 16 şikayet ekipler tarafından incelendi. İncelemeler sonrasında 16 gıda işletmesine 82 bin 41 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler Mayıs ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 405, yem satışı yapan işyerlerinde 34 olmak üzere toplam 439 denetim gerçekleştirdi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gıda ve yem denetimlerinde 82 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika

17:21 Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok 17:06 Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 16:01 Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 01:17 Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
17:06
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
16:51
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
16:40
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
16:39
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
16:38
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
16:33
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
16:32
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
16:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 17:34:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gıda ve yem denetimlerinde 82 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]