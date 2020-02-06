Gıda yardımı bahanesiyle evden 11 bin lira ve 2 bilezik çaldılar - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gıda yardımı bahanesiyle geldikleri evden 2 altın bilezik ve 11 bin lira çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Damlacık Mahallesi'nde yaşayan R.G'nin evine gelen R.K. ve S.K, bir kurumun gıda paketi yardımını bırakmak istediklerini söyledi.

R.G'nin paketi kabul etmemesi üzerine şüpheliler, bu kez ev sahibine 50 lira yardımda bulunmak istediklerini belirtti. Yanlarında 100 lira olduğunu söyleyen zanlılar, R.G'den parayı bozmasını istedi.

Şüphelilerden biri, bunun için odaya geçen ev sahibinin eşini takip ederek paranın yerini öğrendi. Daha sonra bir zanlı çeşitli sorular yöneltip çifti meşgul ederken, diğeri odaya geçip 2 bilezik ve 11 bin lirayı çaldı.

Altın ve paranın yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, jandarmaya suç duyurusunda bulundu.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmanın ardından, zanlılar R.K. ve S.K. ikametlerinde gözaltına alındı.

Zanlılardan R.K, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer şüphelininin ifade işlemleri devam ediyor.