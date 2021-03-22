Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya, El Sanatları Fuarı yapılacak - Son Dakika

Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya, El Sanatları Fuarı yapılacak

22.03.2021 14:48
Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya, El Sanatları Fuarı yapılacak, System.String[]

Adıyaman'da, 2-12 Nisan tarihleri arasında Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı gerçekleşecek.

Adıyaman'da, 2-12 Nisan tarihleri arasında Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı gerçekleşecek.

Adıyaman Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek olan Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya, El Sanatları Fuarının hazırlık çalışmalarına başlanıldığını dile getiren Medya Trend Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, "Ticaret Bakanlığımızın izinleriyle ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği denetimi ile Adıyaman' da 6. Gıda Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya El Sanatları Fuarımız 2 Nisan 2021 tarihinde kapılarını ziyaretçilerimize açacak.

Korona Virüs salgını dolayısıyla 1 yıldır Türkiye'de fuarlar gerçekleştirilmiyordu. Bu süreçte şirket olarak bizimde birçok fuarımız maalesef ertelendi. Ertelenmelerin ardından Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda Türkiye'de fuarlar yapılmaya başlandı. Fuarların yapılıyor olması birçok sektör adına sevindirici bir haber. Aldığımız karar doğrultusunda yıl bazında yapılacak olan fuarlarımızın planlamasını yaptık. Pandemi etkisi altındaki ilk fuarımızı Şanlıurfa Fuar Merkezinde gerçekleştirdikten sonra ikinci planlamamız Adıyaman Fuar Merkezinde olacak. Yaklaşık 14 aydır yapılmayan fuarımız 2-12 Nisan 2021 tarihleri arasında Adıyaman Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanlığımız tarafından alınan kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek olan fuarımızda, girişte HES kodu sorgulaması, ateş ölçümü, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralları, hijyen istasyonları, koridor genişliği, tadımların kısıtlı şekilde yapılması ve katılımcıların da maske kullanması gibi önlemler alınacak. Yılda 2 kez düzenlenmesi planlanan fuara normalde 150-200 arası katılımcı alırken pandemi süresince katılımcı sayımızı 100 katılımcıda sınırlı tutacağız. Bunun sebebiyse yine korana virüs tedbirlerinden dolayıdır. Bakanlığımızın bize ön gördüğü sınırlamalarla metre kare birime düşecek kişi sayısına göre firma alımı sağladık. Planlanan tarihte alınan önlemler ile fuarımız sabah 10: 00'dan akşam 20: 30'a kadar ziyaretçilerimize açık olacaktır. Ziyaretçilerimizi fuarımıza davet ederken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını özellikle rica ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya, El Sanatları Fuarı yapılacak
Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya, El Sanatları Fuarı yapılacak

Adıyaman, Türkiye, Nisan, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya, El Sanatları Fuarı yapılacak - Son Dakika


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