Gıda Yüklü Kamyoneti Çalan 3 Kişi Yakalandı

Konya'da, Suriye uyruklu Yusuf Naccar'ın evinin önünden çalınan ve yaklaşık 15 bin TL değerinde gıda maddesi yüklü olan kamyonet, otoparkta terk edilmiş olarak bulundu.

Konya'da, Suriye uyruklu Yusuf Naccar'ın evinin önünden çalınan ve yaklaşık 15 bin TL değerinde gıda maddesi yüklü olan kamyonet, otoparkta terk edilmiş olarak bulundu. Kamyoneti çaldıkları iddiasıyla Naccar'ın 3 yakını gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kamyonetteki gıdalar ele geçirildi.



Hırsızlık olayı, 15 Ocak Salı günü Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Elçibey Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Naccar, sabah uyandığında kapısının önünde park halinde olan ve gıda satışı yaptığı 42 MC 195 plakalı kamyonetin olmadığını fark etti. Çevrede yaptığı aramada yaklaşık 15 bin TL gıda maddesi yüklü olan kamyoneti bulamayınca polise haber verdi.



5 BİN PLAKA İNCELENDİ



Polis, kamyoneti bulmak için çevredeki güvenlik kamera kayıtları ile kentin farklı noktalarındaki Plaka Tanıma Sistemi kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 5 bin plakayı araştıran polis, kamyoneti kent merkezindeki Zindankale Katlı Otopark'ta terk edilmiş olarak buldu. Polis, kamyoneti çalanların ise Naccar'ın yakınları Mahmud Beşir El Naccar, Muhammed Naccar ve Ahmet Halalyan olduğunu belirledi. Polis, 3 şüpheliyi evlerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyon sırasında şüphelilerden Halalyan, saklandığı kanepenin altında ele geçirildi. Kamyonette yüklü gıdaların büyük bölümü de şüphelilerin evinde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülürken, kamyonet ve gıdalar Yusuf Naccar'a teslim edildi.



Yusuf Naccar'ın oğlu Muhammed Nacar da kamyonetin evlerinin önünden çalındığını, polis tarafından da kısa sürede bulunduğunu anlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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