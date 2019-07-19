Gıda zehirlenmesi şüphesi
46 dakika önce
Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 12'si çocuk 20 kişi tedavi altına alındı.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:04 Kaynak: AA
'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 12'si çocuk 20 kişi tedavi altına alındı.
Kent merkezinde Yeni Mahalle
305 sokak bulunan evde yapılan asker uğurlama töreni sonrası yemek ikramında bulunuldu.
Kısa süre sonra misafirlerde görülen yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi.
Rahatsızlanan 12'si çocuk 20 kişi ambulanslar ile Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastalar burada yapılan ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.
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