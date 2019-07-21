Son Dakika Haberleri: Gıda zehirlenmesi şüphesi
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Gıda zehirlenmesi şüphesi

52 dakika önce

Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen 45 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Yedikleri dönerden zehirlendikleri ileri sürülen 45 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Hastaneye müracaat eden vatandaşların, sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amacıyla müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
Gıda zehirlenmesi şüphesi
Devlet Hastanesi, Tekirdağ, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:55 Kaynak: AA
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