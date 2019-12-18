Gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika

Gıda zehirlenmesi şüphesi

6 saat önce

Esenyurt'taki bir ortaokulda bazı öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'taki bir ortaokulda bazı öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tevfikbey Ortaokulu öğrencileri, evlerinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle Yerli Malı Haftası etkinliği gerçekleştirdi.

Programdan sonra bazı öğrencilerin rahatsızlanması üzerine okul yönetimi sağlık ekiplerine haber verdi.

Öğrenciler, ilk müdahalenin ardından Avcılar Murat Kölük ile Esenyurt devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaklaşık 10 öğrencinin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesi

Yerli Malı, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:05 Kaynak: AA
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