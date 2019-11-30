Son Dakika Haberleri: Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 kişi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 kişi hastaneye kaldırıldı

7 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14'ü öğrenci 23 kişi hastaneye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14'ü öğrenci 23 kişi hastaneye sevk edildi.

İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) eğitim gören 14 öğrenci, mide bulantısı, baş ağrısı ve ishal şikayetiyle Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnşaat firmasında çalışan 9 işçisi de aynı şikayetlerle hastaneye başvurdu.

Bir yemek firmasının, MYO ve inşaat firmasına yemek çıkardığı, öğrenci ve işçilerin yediği yemekten zehirlenmiş olabileceği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye çeşitli şikayetlerle başvuran vakaların hayati tehlikesinin bulunmadığını, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da 14 öğrenci ve 9 inşaat işçisinin, Marmaris Devlet Hastanesine gıda zehirlenmesi ön tanısıyla başvurduğunu belirtti.

Öğrencilerden 3'nün ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiğini vurgulayan Aksoy, adli ve idari işlemlerin sürdüğünü ifade etti.

İnşaat işçisi Sinan Kalan ise akşam her zamanki firmadan tabldot yemek yediklerini ve arkadaşlarıyla yemekten sonra fenalaştıklarını dile getirdi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 kişi hastaneye kaldırıldı

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:13 Kaynak: AA
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