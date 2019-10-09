Son Dakika Haberleri: Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 200'ü geçti
Son Dakika 3. Sayfa Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 200'ü geçti

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 200'ü geçti

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran fabrika çalışanlarının sayısı son iki günde 200'ü geçti.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 200'ü geçti, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran fabrika çalışanlarının sayısı son iki günde 200'ü geçti.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki fabrikada çalışan ve belirli aralıklarla kusma, ishal, ateş ve halsizlik şikayetiyle Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran çalışanların sayısı son verilere göre 200'ü geçti. Yapılan tetkik ve incelemelerin ardından zehirlendikleri tespit edilen fabrika çalışanlarının bir kısmının şikayetlerinin devam ettiği gerekçesiyle yeniden hastaneye başvurduğu öğrenildi. Bunun yanında benzer şikayetlerle acil servise başvuru yapanların sayısının yüksek kaydedildi. Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan sağlık personelinin fabrika çalışanlarının tedavisi noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin yoğun çaba harcadıkları belirtildi. Olayla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.


Öte yandan, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kişinin tedavisi sürüyor. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6.8 milyonluk personel maaşını hesabına aktarıp, yasa dışı bahis oynamış
Antalya'da soğuk hava deposunda yangın Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını Emine Bulut gibi olmasın diye ölümden kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:36:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 200'ü geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]