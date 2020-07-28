Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldılar - Son Dakika

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4 kişilik bir aile gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesine bağlı Yeşiltepe Köyünde ikamet eden Havva O., Emine O., Fatma O., ve Arda O., isimli 4 kişilik aile iddiaya göre tarlada topladıkları salatalardan yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan aile 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi Çelikhan ilçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN