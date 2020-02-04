Gıdacılar, 2020'de denetim ve eğitime odaklandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Lokanta, Kafeterya ve Pastaneler Meslek Komitesi, 2020 yılında sektörün kalitesini daha da artırmak, turizm kenti Mersin'de müşteri beklentilerini üst seviyelere çıkarabilmek adına denetim ve eğitime odaklanıyor.



MTSO 24 No'lu Lokanta, Kafeterya ve Pastaneler Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaparak, 2020 yılında planladıkları projelerini anlattı.



Kürek: "Denetimler önemli ama sistematiği olmalı"



MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Halil Kürek, yaptığı açıklamada, son dönemlerde sektörde artan denetimlere değindi. Sektörün gelişmesi ve kalitesinin artması adına bu denetimleri önemsediklerini belirten Kürek, özellikle Maliye tarafından kasa tespitleri ve adisyon denetimleri, sigorta tarafından Suriyeli çalışanlar ve sigortasız personel denetimlerinin arttığını kaydetti. Kürek, bunun yanında sahte alkol ve kapalı alanda sigara içilmesine yönelik denetimlerin de devam ettiğini bildirdi. Kürek, "Bu denetimler önemli, ancak bir sistematik getirilmeli ve sonuç odaklı çalışma yürütülmeli. Sık yapılan uygulamalar hem müşteriyi rahatsız ediyor hem de işletmelerin sıkıntı yaşamasına neden olabiliyor. Bunun belirli bir sistematiğinin olması, sonuç odaklı hareket edilip üst üste denetimlerin önüne geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu durum sektörümüzde ciddi sıkıntı oluşturuyor" dedi.



Bu yıl komite olarak üye ziyaretlerine ağırlık vermeyi planladıklarını da anlatan Kürek, üye işyerlerini ziyaret edip, sorunlarını dinleyip, kendilerine bir yol haritası çizerek çözüm odaklı çalışmalar yürütmek istediklerini dile getirdi.



Atille: "Eğitim taleplerini toplamaya başladık"



Meclis Üyesi Mehmet Atille de eğitime yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi. Kalifiye eleman bulma noktasında ciddi sorunlar yaşandığını kaydeden Atille, "Mersin, Türkiye'nin en çok yerli turist alan şehirlerinin başında geliyor. Turizm hareketliliğinin devamı noktasında lokanta ve kafeteryaların rolü yadsınamaz. Bu alandaki potansiyelimizi sürdürebilmemiz adına müşterilerin beklentisini karşılayabilmemiz önemli. Bunu sağlama noktasında ise kalifiye elamanlarla çalışmamız büyük önem taşıyor" diye konuştu.



Sektördeki bu açığı kapatabilmek için 2020 yılında eğitim çalışmalarına ağırlık vereceklerini vurgulayan Atille, yıl içerisinde bulaşıkçı, komi, garson, aşçı yamağı, et ve sebze doğramacısı, servis elemanı başta olmak üzere yardımcı eleman yetiştirmeye yönelik kurslar düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Bunun için üyelerden talep topladıklarını bildiren Atille, hangi alanda daha fazla talep alınırsa önceliğin bu alana verileceğini ifade etti. Hijyen eğitimi organize etmeyi planladıklarına da dikkat çeken Atille, talep ve başvuruların meskom@mtso.org.tr mail adresi üzerinden gerçekleştirilebileceğini duyurdu.



Ceylan: "Fiyat tarifeleri mutlaka oluşturulmalı"



Meclis Üyesi Zeyni Ceylan ise sektörde yaşanan bir diğer sorun olan restoranlarda fiyat tarifesi ve menü bulunmaması üzerinde durdu. Sektörde belli bir standardın yakalanabilmesi adına bu konuda da hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirten Ceylan, bu alanlarda da ciddi denetimler yürütüldüğünü kaydederek, şunları söyledi:



"Yapılan denetimlerde kağıt üzerinde tüm mekanlarda fiyat listesi ve menü bulunduğu görünüyor, ancak maalesef masalara menü gitmiyor. Her işletmenin sabit bir menüsü yok. Bu durumda tüketici zaman zaman sürprizlerle karşılaşabiliyor. Yaşanan bu sürpriz ise sadece mevcut firmayı değil, sektörü olumsuz etkiliyor. Bu nedenle ulusal markalarda olduğu gibi işletmelerimizin tümünde fiyat tarifesinin yer aldığı menüler olması gerekiyor. Bu uygulamanın hayata geçirilmesi halinde hem tüketici hem de işveren karlı çıkacaktır. Aksi uygulamaların markalarımızı zedelediği unutulmamalı. Müşteri içeri girip siparişini verirken ne ödeyeceğini önceden bilmeli ki memnuniyet artsın." - MERSİN