Gıdada, 81 ilde denetim seferberliği - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca 81 il ve ilçelerinde toplam 7 bin 4 gıda kontrol görevlisi ile gıdada eş zamanlı denetim seferberliği başlatıldı. 6 gün sürecek seferberlik kapsamında, Ankara'daki denetimleri gerçekleştirecek görevlileri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli uğurladı. Pakdemirli, "Gıdada sahtecilik yapanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, gıda kontrol- denetim görevlileriyle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yurt genelinde halk sağlığı ve gıda güvenilirliğini sağlamak için denetim seferberliği başlattı. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde denetim yapacak ekipleri uğurladıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Pakdemirli, bugün 81 il ve ilçelerinde eş zamanlı olarak gıda denetim seferberliği başlattıklarını söyledi. Denetimlerin 6 gün süreceğini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İlk noktamız, süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri olacak. Gıdada sahtecilik yapanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız. Vatandaşımızın sağlığı, güvenliği söz konusu olunca, gıdada taklit ve tağşiş yapanların gözünün yaşına bakmayacak ve affetmeyeceğiz. Taklit ve tağşişte, cezaların caydırıcı olması için mevzuatta düzenleme yapılması noktasında çalışmalara da başladık. Bugün itibarıyla bakanlığımıza bağlı 39'u akredite olmak üzere 41 laboratuvarımızda gıda analizleri yapılmaktadır. 'Alo 174 Gıda Hattı'na vatandaşlarımız ihbarlarını iletebiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, 'en iyi denetimci tüketicidir' gerçeğinden hareketle 'Alo 174 Gıda Hattı'nı en ufak bir usulsüzlük, uygunsuzluk gördüklerinde aramalarıdır. Hatta yakın zamanda vatandaşlarımızın şikayetlerini daha etkin iletebilmeleri adına 'WhatsApp' şikayet hattımızı da devreye alacağız."

Bakan Pakdemirli, 'Alo 174 Gıda Hattı'na son 1 yılda 2 milyon 311 bin 593 şikayet geldiğini belirterek, "Bu aramalardan 672 bin 256 adedi gıda ihbar ve şikayet kapsamında olmuştur. Bu başvuruların 670 bin 304 adedini sonuçlandırdık. 'Alo Gıda' hattımıza yüzde 8'lik oranda, 51 bin 844 adet başvuruda yapılan denetimler sonucunda cezai işlem uygulanmıştır. Bugün itibarıyla son 1 yılda 1 milyon 215 bin 996 gıda denetimi gerçekleştirdik. Bugün ise 81 il ve ilçede eş zamanlı olarak, 7 bin 4 gıda kontrol görevlisi arkadaşımızla 6 gün boyunca her gün farklı bir sektörde denetimler gerçekleştireceğiz" dedi.

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Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN/ANKARA,