Gıdada, 81 ilde denetim seferberliği (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gıdada, 81 ilde denetim seferberliği (2) - Son Dakika

Gıdada, 81 ilde denetim seferberliği (2)

12 dakika önce

SÜT FİRMALARINA DENETİMTarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan denetim seferberliği kapsamında Ankara'da süt ve süt ürünü firmaları denetlendi.

Gıdada, 81 ilde denetim seferberliği (2), System.String[]

SÜT FİRMALARINA DENETİM

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan denetim seferberliği kapsamında Ankara'da süt ve süt ürünü firmaları denetlendi. Kahramankazan ilçesindeki denetimlere katılan Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, gıda denetim uzmanlarıyla birlikte firmada incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Süt ve süt ürünleri üreten tesisten numuneler alarak denetimlerinin yapılacağını ifade eden Korkmaz, bu denetimlerde özellikle işletmelerin temizlik koşullarına dikkat edildiğini söyledi. Denetimlerde ayrıca fiziki koşulların, süt ürünlerinin imalatı için uygun olup olmadığına bakıldığını belirten Korkmaz, "Aynı zamanda genel hijyen ve özel hijyen noktasında bir denetim yapılıyor. Burada kullanılan sütün yani ham maddenin mamul maddeye dönüşüm süreci takip ediliyor. Burada kullanılan malzemelerin gıda ile temas eden malzeme mevzuatına uygun olup olmadığı, insan sağlığı açısından kontrol ediliyor. Akabinde çıktı olarak elde edilen ürünler de pazara sevk edilmeden önce, marketlerde raflarda yerini almadan önce peynirden ve yoğurttan numuneler alınıyor. Tabii vatandaşımızın da çok yakından takip ettiği ve merak ettiği süt ürünlerinde bir katkı maddesi koruyucu bir madde olup olmadığı noktasında bugün aldığımız numunelere de baktıracağım" dedi.

Geçen yıl yapılan 77 bin denetimde alınan 4 bin 166 numuneden 339'unun olumsuz çıktığını ifade eden Korkmaz, binin üzerinde işletmeye 7 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını söyledi.


Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:43 Kaynak: DHA
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