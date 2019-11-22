Gıdada bilgi kirliliğine son

Gıda tüketiminde tanım ve çerçevesi belirlenecek şekilde bilgi kirliliği çıkaranlara, cezai yaptırım uygulanması için yasal mevzuat hazırlanacak.

AA muhabirinin Tarım Orman Şurası'nın sonuç bildirgesinden yaptığı derlemeye göre, sektöru¨n yapısını iyileştiren, en az u¨ç yıllık dönemi kapsayacak, çiftçi odaklı, u¨retim, kalite, ulaşılabilir fiyatlar ve su¨rdu¨ru¨lebilirliği esas alan yönlendirici bir destekleme sistemi oluşturulacak.

Tarımsal işletmelerde ku¨çu¨k, orta ve bu¨yu¨k ölçekli işletme tanımları yapılarak faaliyetleri planlanacak. Tarımsal u¨retim planlaması bir devlet politikası haline getirilerek gu¨vence altına alınacak.

Tarım sektöru¨nu¨n en önemli problemi olan risk ve belirsizliğin azaltılması için gelir garantili u¨ru¨n sigortası çıkarılacak. Üretici örgu¨tlerinin girdi temini, u¨retim ve pazarlama aşamalarında etkinlikleri artırılacak.

Uzun vadede ortaya çıkabilecek risklerin bertaraf edilmesi, u¨ru¨n çeşitliliği, dış ticarette su¨rekliliği sağlama, u¨ru¨n maliyetlerinin du¨şu¨ru¨lmesi ve jeopolitik siyaset açısından yabancı u¨lkelerde stratejik anlamda u¨retimin teşvik edilmesi için arazi kiralamaları devam edecek. Uluslararası tarım ve orman faaliyetleri kurumsal altyapıya kavuşturulacak.

Bitki ve hayvan hastalıklarıyla etkin mu¨cadelede yerli ilaç ve aşı u¨retimi teşvik edilecek.

Mera hizmetlerinin yu¨ru¨tu¨lebilmesi, mera niteliği taşıyan alanların tespit ve tahdit çalışmalarının tamamlanması ile buraların üreticiler ve u¨retici örgu¨tlerine tahsis edilmesi sağlanacak. Mera ıslahında kullanılacak bitki tohumları geliştirme çalışmaları teşvik edilecek.

Kırsal mahallelerde köy yapısı korunacak

Mahalleler, bu¨yu¨kşehir belediyelerince kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılacak. Kırsal mahallelerde köy tu¨zel kişiliği yapısı korunacak. Kırsal yaşamın Tarım ve Orman Bakanlığı bu¨nyesinde bu¨tu¨ncu¨l ve entegre bir bakış açısıyla koordine edilmesi sağlanacak.

Yetiştiricilikte ve avcılıkta alternatif su u¨ru¨nleri tu¨rleri ile u¨retim ve verimlilik artırılacak.

İklim değişikliğinin etkilerini izlemeye ve araştırmaya yönelik faaliyetler artırılacak ve olası etkileri engellemeye yönelik eylem planları hazırlanacak. Yeni sulama yatırımlarının ve rehabilitasyon projelerinin gelecek 25 yılda tamamlanması sağlanacak. Tarımsal u¨retimde ve ormancılık faaliyetlerinde yenilenebilir enerji sistemleri kullanımı yaygınlaştırılacak.

Organik ve organomineral gu¨bre u¨retimi ve kullanımı teşvik edilerek kimyasal gu¨bre ithalatı ve çevre kirliliği azaltılacak, biyolojik ve biyoteknik mu¨cadele artırılacak.

Kayıt, nakliye, hayvan pazarları ve mezbaha altyapısı yenilenerek, hayvan hareketlerinde etkin kontrol edilmesi sağlanacak.

Tarımda teknoloji kullanımı artacak

Tarımsal verimliliğin artırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması için bilişim teknolojisi tarım sektöru¨ne entegre edilecek. Akıllı tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak, akıllı tarım konusunda yetişmiş çiftçi, mu¨hendis ve ara eleman sayısı özel programlarla artırılacak.

Ar-Ge ve inovasyonda kaynakların daha etkin kullanılması için kamu, özel sektör ve u¨niversiteleri de kapsayacak yeni bir kurumsal altyapı oluşturulacak. Orman yangınlarına mu¨dahalede yu¨ksek teknoloji ve yapay zeka uygulamaları kullanılacak.

Türkiye'de yetiştirilen ve uluslararası piyasalarda yu¨ksek oranda talep gören tarım, gıda ve ormancılık u¨ru¨nlerinde ihracat gelirlerini artırmak için marka, kalite, standardizasyon, tanıtım ve özendirme çalışmaları desteklenecek. Du¨nya u¨retiminde lider konumda bulunulan u¨ru¨nlerin tanıtım faaliyetleri profesyonel du¨zeyde yapılacak. Coğrafi işaretli u¨ru¨nler, markalaşma ve katma değerli u¨retim ile pazar çeşitliliğini artırılacak.

Gıdada bilgi kirliliğinin tanım ve çerçevesi belirlenecek. Bilgi kirliliği çıkaranlara cezai yaptırım uygulanması için yasal mevzuat çıkarılacak, beslenme okuryazarlığı artırılacak.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yu¨ru¨tu¨len tarım ve ormancılık faaliyetlerinde denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı işte çalışma cezası alan hu¨ku¨mlu¨ler kullanılacak.