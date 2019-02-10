Son Dakika Haberleri: "Gıdada fiyat istikrarını sağlamak için yoğun bir programı hayata geçireceğiz"

"Gıdada fiyat istikrarını sağlamak için yoğun bir programı hayata geçireceğiz"

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:26 

Ekonomi
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