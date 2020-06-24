Gıdada küresel kalite yarışında dev adım - Son Dakika

Gıdada küresel kalite yarışında dev adım

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) imzalayacakları işbirliği protokolü ile Türkiye gıda ve içecek sektörünün kalite altyapısını dünyada ilk sıraya yerleştirmeyi amaçlıyor.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) imzalayacakları işbirliği protokolü ile Türkiye gıda ve içecek sektörünün kalite altyapısını dünyada ilk sıraya yerleştirmeyi amaçlıyor. Taraflarca 25 Haziran'da imzalanacak protokol, TSE ve sanayi kuruluşları arasında bilgi paylaşımının artırılmasını ve teknik alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesini, böylelikle Kovid-19 sonrası üretimin daha güvenli hale getirilmesini öngörüyor.

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TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve TGDF Başkanı Şemsi Kopuz tarafından imzalanacak olan 'İşbirliği Protokolü'nün amacı, iki kurum arasında standardizasyon, eğitim, uygunluk değerlendirme, belgelendirme, muayene ve gözetim, deney ve kalibrasyon alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, ortak çalışma alanlarının belirlenmesi ve çalışma programlarının oluşturulması ve bunların gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması olarak belirlenmiş durumda.


Protokol Kovid-19 sonrası güvenilir gıda üretiminin garanti altına alınmasını hedefliyor


Kovid-19 sonrası güvenilir gıda üretiminin garanti altına alınmasını hedefleyen protokolün imza töreni 25 Haziran 2020 Perşembe günü saat 11.00'de düzenlenecek. İlgililer toplantıya bilgisayar ya da telefonlarındaki Zoom uygulaması üzerinden, haberin sonunda yer alan bilgilerle, çevrimiçi olarak katılabilecekler.


Şemsi Kopuz: "Kovid-19 süreci güvenilir gıdaya erişimin önemini gözler önüne serdi"


İmzalanacak işbirliği protokolü ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, gıda güvenliğinin sağlanmasının kalite yatırımlarından geçtiğini belirtti. İçinde bulunduğumuz Kovid-19 sürecinin güvenilir gıdaya erişimin önemini gözler önüne serdiğini ifade eden Kopuz, imzalanacak Protokolle gıdada kalite altyapısının en üst düzeye getirileceği vurguladı.


"Türk gıda ve içecek sanayii halihazırda kalite bazında dünyanın üst sıralarında"


Türk gıda ve içecek sanayiinin halihazırda kalite bazında dünyanın üst sıralarında yer aldığının altını çizen Kopuz, bunda Türkiye'nin standardizasyon konusunda tek yetkili kurumu olan TSE'nin çizdiği çerçeveye harfiyen uyulmasının etkili olduğunu belirtti.


"Protokolle Türkiye gıdada kalite yarışında dünya lideri konumuna gelecek"


TGDF Başkanı Şemsi Kopuz ülkemiz gıda ve içecek üretiminin sektörde geçmişten beri uygulanmakta olan güvenlik prosedürleri sayesinde Kovid-19 sürecinde kesintiye uğramadığını ifade etti. TSE ve TGDF arasında imzalanacak Protokolle Türk gıda ve içecek sanayiinin benzeri kriz durumlarına karşı direnç kazanacağını belirten Kopuz, bu sayede Türkiye'nin gıdada kalite yarışında dünya lideri konumuna geleceğini söyledi. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gıdada küresel kalite yarışında dev adım - Son Dakika Ekonomi

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