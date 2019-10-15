Son Dakika Haberleri: Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelerin açıklanması
Son Dakika Güncel Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelerin açıklanması

Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelerin açıklanması

2 saat önce

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya ait 1211 parti ürünün yer...

Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelerin açıklanması, System.String[]

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya ait 1211 parti ürünün yer aldığı listede, isim benzerliği nedeniyle mağdur olan firmalar olduğunu bildirdi.

Yağmur, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Adana'yı kimsenin lekelemeye hakkı olmadığını belirtti.

Oda olarak denetlemelerine devam ettiklerini ifade eden Yağmur, üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Listede isim benzerliği nedeniyle mağdur olan işletmeler de olduğunu belirten Yağmur, bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yağmur, "Listede kırmızı ette kanatlı eti bulunan 'Bolkepçe' firması var. Numune alınan bu işletme ile şu anda yaygın olarak bilinen işletme aynı değil. 'Kardeşler Bolkepçe' olarak faliyet gösteren firmanın bununla alakası yok. Bu lokantada denetimde sağlığa aykırı hiçbir ürün bulunamamıştır. Söz konusu diğer işletme, bu kurumla karıştırılmamalıdır. " dedi.

Kardeşler Bolkepçe işletmecisi Mustafa Dağoğlu da 3 şubeyle faliyete devam ettiklerini belirtti.

Son açıklanan listede ürünlerinden kanatlı eti bulunun işletmenin kendileriyle alakası olmadığının altını çizen Dağoğlu, şunları söyledi:

"Bir isim benzerliğinden dolayı mağdur oluyoruz. Bu istenmeyen durumla ilgimiz olmadığı halde olay özellikle sosyal medyada bizimle alakalandırılmaya çalışılmaktadır. Bizim firmamızın ismi tescil edilmiştir. Bizim şubelerimizde hiçbir olumsuz unsur bulunmamıştır. Kendimiz yemediğimiz, çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir şeyi müşterimize sunmadık. Hile yapmadığımız halde bu olayın bize mal edilmesi ahlaksızlıktır. Bu konuda karalama çalışması yapanlara karşı hukuki girişimlerde bulunacağız."

bitkisel yağ, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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