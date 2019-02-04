Son Dakika Haberleri: Gıdadaki artışa dikkat!

Gıdadaki artışa dikkat!

1 saat önce

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Aralık ayında eksi çıkarak yüzleri güldüren enflasyonun, gıdadaki artışla tekrar yükselmesine dikkati çekti.

Gıdadaki artışa dikkat!, System.String[]
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Aralık ayında eksi çıkarak yüzleri güldüren enflasyonun, gıdadaki artışla tekrar yükselmesine dikkati çekti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:05 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Hal Yasası İle Gıda Fiyatlarındaki Artışın Önüne Geçileceğini Açıkladı 70 Milyon Lira Kazanan Talihli Hala Parasını Almadı! Kaybı 1 Milyon Lirayı Aştı

Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:33:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gıdadaki artışa dikkat!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]