Gıdadaki artışa dikkat!
1 saat önce
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Aralık ayında eksi çıkarak yüzleri güldüren enflasyonun, gıdadaki artışla tekrar yükselmesine dikkati çekti.
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Aralık
ayında eksi çıkarak yüzleri güldüren enflasyonun, gıdadaki artışla tekrar yükselmesine dikkati çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:05
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