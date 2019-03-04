Son Dakika Haberleri: “Gıdadaki yükselişe acil çözüm bulunmalı”

“Gıdadaki yükselişe acil çözüm bulunmalı”

1 saat önce

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, enflasyondaki artışın ivmesinin yavaşlamasının sevindirici olduğunu ancak gıdadaki artışın bir an önce frenlenmesi gerektiğini söyledi.

“Gıdadaki yükselişe acil çözüm bulunmalı”, System.String[]
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, enflasyondaki artışın ivmesinin yavaşlamasının sevindirici olduğunu ancak gıdadaki artışın bir an önce frenlenmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:30 

Bursa, Ekonomi
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