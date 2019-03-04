“Gıdadaki yükselişe acil çözüm bulunmalı”
1 saat önce
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, enflasyondaki artışın ivmesinin yavaşlamasının sevindirici olduğunu ancak gıdadaki artışın bir an önce frenlenmesi gerektiğini söyledi.
Bursa
Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, enflasyondaki artışın ivmesinin yavaşlamasının sevindirici olduğunu ancak gıdadaki artışın bir an önce frenlenmesi gerektiğini söyledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:30
Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı
Çöp Kutusundaki Uyuşturucu Alışverişine Bekçilerden Suçüstü
Seçimlere Sayılı Günler Kala 9 Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Yayınlandı
Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı