Gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçiliyor
50 dakika önce
Tarım Bakanı Pakdemirli, "Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için üzerinde kırmızı renk olacak.
Tarım Bakanı Pakdemirli, "Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için üzerinde kırmızı renk olacak." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:40
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