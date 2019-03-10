Son Dakika Haberleri: Gıdalardaki tuza yakın takip

Gıdalardaki tuza yakın takip

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan çalışmayla yıl sonundan itibaren hazır ambalajlı gıdalarda tuz miktarlarının belirtilmesi zorunlu olacak.

Gıdalardaki tuza yakın takip, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan çalışmayla yıl sonundan itibaren hazır ambalajlı gıdalarda tuz miktarlarının belirtilmesi zorunlu olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:40 

Ekonomi
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