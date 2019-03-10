Gıdalardaki tuza yakın takip

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan çalışmayla yıl sonundan itibaren hazır ambalajlı gıdalarda tuz miktarlarının belirtilmesi zorunlu olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan çalışmayla yıl sonundan itibaren hazır ambalajlı gıdalarda tuz miktarlarının belirtilmesi zorunlu olacak.

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