Gıdalardaki tuza yakın takip
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan çalışmayla yıl sonundan itibaren hazır ambalajlı gıdalarda tuz miktarlarının belirtilmesi zorunlu olacak.
Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan çalışmayla yıl sonundan itibaren hazır ambalajlı gıdalarda tuz miktarlarının belirtilmesi zorunlu olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:40
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