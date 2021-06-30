"Gıdanı Koru" Mutfağı Manisalılarla Buluştu - Son Dakika

Manisa'da Tarım ve Orman Bakanlığının gıda israfı ve kaybına karşı farkındalık oluşturmak için başlattığı Gıdanı Koru Kampanyası etkinliği düzenlendi. Haber: Manisa İl Enformasyon

Manisa'da Tarım ve Orman Bakanlığının gıda israfı ve kaybına karşı farkındalık oluşturmak için başlattığı Gıdanı Koru Kampanyası etkinliği düzenlendi.

İl tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği Gıdanı Koru Mutfağı başlıklı etkinlikte tüketicilerin gıda israfı hakkında bilgilendirilmesi ve israf önleyici tarifler ile yemek yapma pratiklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Etkinlikte pişirilen yemekler tat, zamanı iyi kullanma ve kullanılan malzemelerin israf edilmemesi gibi ölçütlerle puanlandı.

Yarışmacılara ödüllerini veren Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, pişirilen yemeklerin örnek olduğunu belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de gıda israfının nenden olduğu zarar hakkında konuştu. "Dünyada 820 milyon kadar insan kronik açlıkla karşı karşıya. Bununla beraber bir o kadar insan da fazla kilonun, obezitenin verdiği sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Aynı zamanda yılda 1, 3 milyar ton gıda israf olmakta. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün birlikte uluslararası boyutta yürüttüğü 'Gıdanı Koru' kampanyasında biz de Manisa ili olarak farkındalık oluşturmak için farklı projeler ile katkı sunmaya devam ediyoruz. " dedi. manisa gıdanı koru israf etkinlik