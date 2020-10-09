Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Afişleri Kayseri'de Dikkat Çekti - Son Dakika

Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Afişleri Kayseri'de Dikkat Çekti
09.10.2020 10:29
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından plansız alışveriş ve israfın önlenmesine yönelik olarak başlatılan proje çerçevesinde, Kayseri'nin birçok yarındaki billboardlara 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' afişleri asıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından plansız alışveriş ve israfın önlenmesine yönelik olarak başlatılan proje çerçevesinde, Kayseri'nin birçok yarındaki billboardlara 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' afişleri asıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından israf ve plansız alışverişin önlenmesine yönelik olarak başlatılan proje çerçevesinde, hazırlanan afişler Kayseri'de şehrin en işlek yerlerinde vatandaşların görebileceği yerlere asıldı. 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık', 'İhtiyacın Kadar Al, Geleceğini Çöpe Atma' yazılı afişler dikkat çekerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bazı araçlarına da görsellerin giydirmesi yapılarak vatandaşların dikkati israfa karşı çekilmeye çalışıldı. - KAYSERİ
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