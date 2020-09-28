"Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" kampanyası - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" kampanyası bilinçlendirme etkinliği düzenlendi.

İstasyon Caddesi'nde kurulan stantta gerçekleştirilen etkinlikte, gıda israfı ve gıdaların yeniden kullanımı hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada her gün 24 bin insanın açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini, yapılan çalışmalarda Türkiye'de her yıl 1,7 milyar ekmeğin çöpe atıldığının belirlendiğini söyledi.

Alışveriş yaparken vatandaşların ihtiyaçları kadarını almasını isteyen Özel, "Aldığımız ürünleri iyi muhafaza etmeli ve etkin kullanmalıyız. Gıda bizim milli servetimizdir. Ona sahip çıkmak vatandaşlık görevimizdir." dedi.

Daha sonra vatandaşa kampanya logolu geri dönüştürülebilir çanta, mutfak önlüğü, şapka hediye edildi.