Gıdanı koru sofrana sahip çık kampanyası ile israfın önüne geçilecek - Son Dakika

Gıdanı koru sofrana sahip çık kampanyası ile israfın önüne geçilecek

12.04.2021 14:23
Gıdanı koru sofrana sahip çık kampanyası ile israfın önüne geçilecek, System.String[]

Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyasının başlangıcında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, meyve ve sebzede üretilen ürünlerin yüzde 50'sinin çöpe gittiğine dikkat çekerek, israf ve kayıpların önlenmesi halinde 900 bin ailenin 1 yıllık asgari...

Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyasının başlangıcında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, meyve ve sebzede üretilen ürünlerin yüzde 50'sinin çöpe gittiğine dikkat çekerek, israf ve kayıpların önlenmesi halinde 900 bin ailenin 1 yıllık asgari geçimini karşılayacak olan 25 milyar TL'lik kaybın önüne geçileceğini açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısına İl Müdürü Mustafa Şahin, KESOB Başkan Vekili Kenan Arslan, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan ve Perakendeciler Derneği Kayseri Şube Başkanı Halit Kurt katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Türkiye'nin tarımda Avrupa birincisi olduğuna dikkat çekerek, "Tarımsal alan bakımından dünyada 17. Sıradayız buna karşılık tarımsal hasılada Avrupa'da 1. Dünyada ise ilk 10 arasında yer alıyoruz. Covid-19 ile güçlü alt yapı sayesinde etkili mücadele ediliyor. Yürüttüğümüz çalışmalar dünyaya örnek olmuştur. Bu süreçte kapasitesini arttırarak üretime devam eden sadece tarım gıda sektörüdür. Dünyadan gıda talep edilen değil dünyaya gıda arzı sağlayan bir konumdayız. Bu zorlu süreçten güçlü bir şekilde çıkarsak, ülkemizin dünyadaki yeri ve konumu şimdikinden daha farklı olacaktır" dedi.

İsraf konusunda bilinçlenmenin gerekliliğinin altını çizen Şahin, "Gıda konusunda hepimiz bilinçlenmeliyiz. Gıda okur yazarlığı konusunda kendimizi geliştirmeliyiz. Bilinçli bireyler ve toplum olarak bireysel alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz ve gıda israfına son vermeliyiz. Türkiye'de günlük 4,9 milyon somun etmek israf ediliyor. En çok kayıp meyve ve sebzelerde yaşanıyor ve üretilen ürünlerin yüzde 50'si israf ediliyor. Hizmet sektöründe gıda israfı yıllık 4.2 ton işletme başına gerçekleşen israftır. Yılda 18.8 milyon ton gıda çöpe gidiyor.

Ulusal Strateji ve Eylem Planı çerçevesinde farkındalık oluşturarak tüketiciyi bilinçlendirmek, ölçme, izleme ve değerlendirme, kapasite geliştirme, gıda incirlerinde verimliliğin arttırılması, gıdanın kurtarılması ve yeniden dağıtılması gibi çalışmalar yapıyoruz. Kayıp ve israf önlendiği zaman 25 milyar TL kayıp önlenecek ve 900 bin ailenin 1 yıllık asgari geçim rakamı karşılanabilecek" ifadesinde bulundu.

Şahin, "Bu kampanya hepimizin, kampanya çerçevesinde iş yerlerine 'Bu işletme gıdanı koruma kampanyası'na destek veriyor afişleri asılacak" dedi.

Oda başkanları da yaptıkları açıklamalarda, Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyasına destek verdiklerini ve israfın önüne geçmek için işletmelere afişlerin asılarak vatandaşların bilinçlenmesi için faaliyette bulunacaklarını bildirdi.

Basın toplantısının ardından Kayseri'deki işletmelerden bazıları ziyaret edilerek Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık afişleri asılarak denetimler gerçekleştirildi. - KAYSERİ

Gıdanı koru sofrana sahip çık kampanyası ile israfın önüne geçilecek
Gıdanı koru sofrana sahip çık kampanyası ile israfın önüne geçilecek
Gıdanı koru sofrana sahip çık kampanyası ile israfın önüne geçilecek
Gıdanı koru sofrana sahip çık kampanyası ile israfın önüne geçilecek

Mustafa Şahin, Türk Lirası, Kayseri, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gıdanı koru sofrana sahip çık kampanyası ile israfın önüne geçilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvurdu ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvurdu CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi hakkında Meclis'te genel görüşme açılmasını istedi CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi hakkında Meclis'te genel görüşme açılmasını istedi Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu

Son Dakika Haberleri
15:15 Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan taraftara mesaj geldi: Maskeli adam geliyor
15:11 Yaşlı kadının şüphe dolu ölümünde dehşete düşüren detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence ettiler
15:04 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha yapıldı
15:02 Koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi açıklandı
14:58 Ev sahiplerini sevindiren kiracıları düşündüren rakamlar! Bu illerde fiyatlar 1 yılda yüzde 50'den fazla arttı
14:51 ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı
14:46 CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezerviyle ilgili Meclis'te genel görüşme açılmasını talep etti
14:12 İstanbul'un göbeğinde boğazına bıçak dayadığı kadını taciz eden sapık konuştu: Hoşuma gitti
13:45 Sosyal medyada infial uyandıran "12 Nisan" paylaşımları sonrası Emniyet harekete geçti
13:23 ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in lüks evini Türk iş adamı alıyor
Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan mesaj var: Maskeli adam geliyor Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan mesaj var: Maskeli adam geliyor         
15:11
Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı         
14:50
88 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde kan donduran detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence yaptılar 88 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde kan donduran detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence yaptılar         
14:22
Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar         
13:42
Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı         
13:29
12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti         
13:22
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı         
12:36
Muş'ta baharın müjdecisi Muş'ta baharın müjdecisi "çiriş" otu geçim kaynağı oldu         
11:54
Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu         
11:37
Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek         
11:25
Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Yoğun bakım riskini artırıyor         
11:24
ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü         
11:06
Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi         
10:43
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak         
10:10
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 15:19:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gıdanı koru sofrana sahip çık kampanyası ile israfın önüne geçilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei