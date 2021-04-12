Gıdanı koru sofrana sahip çık kampanyası ile israfın önüne geçilecek - Son Dakika

Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyasının başlangıcında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, meyve ve sebzede üretilen ürünlerin yüzde 50'sinin çöpe gittiğine dikkat çekerek, israf ve kayıpların önlenmesi halinde 900 bin ailenin 1 yıllık asgari geçimini karşılayacak olan 25 milyar TL'lik kaybın önüne geçileceğini açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısına İl Müdürü Mustafa Şahin, KESOB Başkan Vekili Kenan Arslan, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan ve Perakendeciler Derneği Kayseri Şube Başkanı Halit Kurt katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Türkiye'nin tarımda Avrupa birincisi olduğuna dikkat çekerek, "Tarımsal alan bakımından dünyada 17. Sıradayız buna karşılık tarımsal hasılada Avrupa'da 1. Dünyada ise ilk 10 arasında yer alıyoruz. Covid-19 ile güçlü alt yapı sayesinde etkili mücadele ediliyor. Yürüttüğümüz çalışmalar dünyaya örnek olmuştur. Bu süreçte kapasitesini arttırarak üretime devam eden sadece tarım gıda sektörüdür. Dünyadan gıda talep edilen değil dünyaya gıda arzı sağlayan bir konumdayız. Bu zorlu süreçten güçlü bir şekilde çıkarsak, ülkemizin dünyadaki yeri ve konumu şimdikinden daha farklı olacaktır" dedi.

İsraf konusunda bilinçlenmenin gerekliliğinin altını çizen Şahin, "Gıda konusunda hepimiz bilinçlenmeliyiz. Gıda okur yazarlığı konusunda kendimizi geliştirmeliyiz. Bilinçli bireyler ve toplum olarak bireysel alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz ve gıda israfına son vermeliyiz. Türkiye'de günlük 4,9 milyon somun etmek israf ediliyor. En çok kayıp meyve ve sebzelerde yaşanıyor ve üretilen ürünlerin yüzde 50'si israf ediliyor. Hizmet sektöründe gıda israfı yıllık 4.2 ton işletme başına gerçekleşen israftır. Yılda 18.8 milyon ton gıda çöpe gidiyor.

Ulusal Strateji ve Eylem Planı çerçevesinde farkındalık oluşturarak tüketiciyi bilinçlendirmek, ölçme, izleme ve değerlendirme, kapasite geliştirme, gıda incirlerinde verimliliğin arttırılması, gıdanın kurtarılması ve yeniden dağıtılması gibi çalışmalar yapıyoruz. Kayıp ve israf önlendiği zaman 25 milyar TL kayıp önlenecek ve 900 bin ailenin 1 yıllık asgari geçim rakamı karşılanabilecek" ifadesinde bulundu.

Şahin, "Bu kampanya hepimizin, kampanya çerçevesinde iş yerlerine 'Bu işletme gıdanı koruma kampanyası'na destek veriyor afişleri asılacak" dedi.

Oda başkanları da yaptıkları açıklamalarda, Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyasına destek verdiklerini ve israfın önüne geçmek için işletmelere afişlerin asılarak vatandaşların bilinçlenmesi için faaliyette bulunacaklarını bildirdi.

Basın toplantısının ardından Kayseri'deki işletmelerden bazıları ziyaret edilerek Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık afişleri asılarak denetimler gerçekleştirildi. - KAYSERİ