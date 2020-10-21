Son dakika haber | "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başladı - Son Dakika

Son dakika haber | "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başladı

21.10.2020 14:05

Gelen son dakika haberine göre - "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başladı Bakan Pakdemirli: "Türkiye'de 500 milyar lira civarında gıdanın cirosu var" Gıda israfını önlemek amacıyla başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasının tanıtım toplantısında konuşan Tarım ve...

- "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başladı

Bakan Pakdemirli: " Türkiye'de 500 milyar lira civarında gıdanın cirosu var"

İSTANBUL - Gıda israfını önlemek amacıyla başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasının tanıtım toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda israfını önlemek amacıyla kampanyayı başlattıklarını belirterek vatandaşları gıda israfı konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bakan Pakdemirli, "Türkiye'de 500 milyar lira civarında gıdanın cirosu var. Bu rakamın sadece yüzde 5'ini tasarruf edebilsek 25 milyar lira tasarruf sağlamış oluruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda israfının önlenmesine yönelik başlatılan kampanya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasının detaylarıyla ilgili bilgi veren Bakan Pakdemirli, gıda israfının önlenmesi amacıyla kampanyayı başlattıklarını söyledi. Bakan Pakdemirli ayrıca israfı önlemek adına kampanyaya herkesin sofranasahipcık.com adresine girerek bilgilendirmeyi okuyup dijital imza ile destek olabileceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Bugün 7,8 milyar olan dünya nüfusu, aşağı yukarı 30 yıl içerisinde 10 milyar olacak. Gıda talebine dayalı üretim artışı olarak da en azından yüzde 60 daha fazla gıdaya ihtiyaç olacak. Bu nasıl karşılanacak? Hem üretimi artırarak hem de gıda kayıp ve israflarını azaltarak karşılayabiliriz. Bugün yeni bir rakam vereceğim. BM'nin Temmuz 2020'deki son raporuna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 2020 sonu itibarıyla dünyada 130 milyon kişiyi daha kronik açlığa mahkum edebilir. Gıda israfını önlemek büyük önem taşıyor" açıklamalarında bulundu.

"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte EBA TV'de öğrencilerle buluşacağız"

Bir kilogramlık ete sahip olmak için 15 ton su harcandığını belirten Bakan Pakdemirli, "Peynirde 5 ton su harcıyoruz. Pirincin 1 kilogramı için 3,5 ton, 1 kilogram şeker için bin 500 kilogram ve 1 kilogram domates için de 184 litre su harcanıyor. Aşağı yukarı 5 milyon ekmek israf ediyoruz. En çok kayıp meyve ve sebzelerde. Tohum sürecinden sofraya kadar olan süreçte yüzde 50 bir kaybımız var. Yılda 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Çocuklara yönelik çalışmalarımız da bulunuyor. Çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte ortak çalışmalarımız var. FAO işbirliği ile çizgi film ve eğitim materyalleri ürettik. Yakında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte EBA TV'de öğrencilerle buluşacağız" diye konuştu.

Gıda israfının önlenmesinin önemli bir konu olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda israfları oluyor. Refahımız arttıkça gıda israfı azalıyor. 1,5 yıllık çalışmadan sonra gıdamızı koruyup soframıza sahip çıkacağımıza dair bir kampanya oluşturduk. Soframıza sahip çıkıp gıdamızı korumamız adına önemli bir kampanya, bu kampanya kapsamında vatandaşlarımızdan sofranasahipcik.com adresine girip gıda israfını minimuma indirmek adına söz vermesini istiyoruz" dedi.

Türkiye'de 500 milyar lira civarında gıdanın cirosu olduğunu da kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bu rakamın sadece yüzde 5'ini tasarruf edebilsek 25 milyar lira tasarruf sağlamış oluruz. Bu tasarruf ile köprüler otoyollar yapılabilir. Bu tasarrufu sağlarsak Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi adına ciddi katkı yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

"Gıda israfı konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Üretimin bu sene çok iyi seviyede olduğunun da altını çizen Bakan Pakdemirli, "Çiftçilerimiz üretimini yapıyor. Bu sene üretim çok iyi seviyede, 20 buçuk milyon ton üretim var, yüzde 8 civarında artış bekliyoruz. Ama ülkemizdeki israfa göre bu üretimin 3'de 1'i çöpe gidiyor. Evlerimizde 3 ekmekten 1'ini çöpe atıyoruz. Restoranlarda toplu tüketim yerlerinde israf daha fazla. Hem evimizde hem toplu tüketim yerlerinde toplumsal bilinçlendirmeyi sağlamak adına bir proje düzenledik. Bilinçlendirmeyi sağlamak adına planlı alışveriş yapmak, ihtiyaç kadar gıda ürünü almak gerekiyor, alışverişe liste yapıp çıkmak gerekiyor. Bunun yanı sıra eve gelince gıdanın nasıl saklanacağı konusuna dikkat etmek gerekiyor. Projemiz kapsamında bu konularla ilgili tüketicilerimizde farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

(MRT-MFA-AG-E)

Son dakika haber | Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başladı
Son dakika haber | Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başladı
Son dakika haber | Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başladı
Son dakika haber | Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başladı

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Bakan, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başladı - Son Dakika Ekonomi

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