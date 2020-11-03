"Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" projesi - Son Dakika

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamında vatandaşlara bez çanta dağıttı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve beraberindeki ekip, cumartesi pazarında vatandaşlara broşür dağıtarak proje hakkında bilgi verdi.

Bayazıt, Türkiye'de her yıl yaklaşık 18,8 milyon ton gıda kaybı ve israfı gerçekleştiğinin tahmin edildiğini belirtti.

Türkiye'de bir hanenin ortalama gıda israfı yıllık yaklaşık 352 lira olduğunu aktaran Bayazıt, "Çok küçük ve basit adımlarla gıda kaybına ve israfına son verilebilir. Bilinçli alışveriş, akıllı depolama ve sorumlu tüketim ile doğamıza, ülkemize ve geleceğimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirebiliriz." ifadelerini kullandı.