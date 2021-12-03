Gıdanın reyon fiyatı ile kasa çıkış fiyatının uygunluğu kontrol ediliyor - Son Dakika

Denetimlerde evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan işyerleri hakkında tutanak tutuluyor.

Aliağa Zabıta Ekipleri, vatandaşların huzuru ve sağlığı için rutin olarak yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında marketlerde denetimler gerçekleştiren ekipler, tüm reyonları gezerek ürünleri inceliyor. Kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek bakan ekipler, denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol ediyor.

ALİAĞA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRÜ SAİT ESLEK: "MARKET DENETİMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Market alış verişleri esnasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kontrol ve denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Sait Eslek, "Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak Başkanımız Serkan Acar'ın talimatları doğrultusunda ilçemizde faaliyet gösteren marketlerde denetimler yapıyoruz. Ekiplerimiz ilgili kanunlar ve yönetmelikler ile yetkilerimiz çerçevesinde raf fiyatları ile kasada oluşan fiyatların uyuşup uyuşmadığını kontrol ediyor. Tüketim tarihi geçmiş ürünler ile çalışma ruhsatları hususlarında denetimler yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu tür problemler ile karşılaştıkları takdirde 153 Hilal Masa hattını arayarak ya da zabıta müdürlüğümüze gelerek talep ve şikayetlerini bizlere iletebilirler. Market denetimlerimizi kent genelinde belirli aralıklarla sürdüreceğiz" dedi.