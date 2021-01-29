'Gıdayı doğru saklamak, israfı önleme konusunda önemli' - Son Dakika

'Gıdayı doğru saklamak, israfı önleme konusunda önemli'

29.01.2021 12:08
'Gıdayı doğru saklamak, israfı önleme konusunda önemli', System.String[]

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Sağlıklı Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, besin kalitesi kötü, temiz su ve yeterli besine ulaşamayan yoksul ve besin güvencesiz ülkelerde de sağlık sorunlarının yoğunlaştığını söyledi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Sağlıklı Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, besin kalitesi kötü, temiz su ve yeterli besine ulaşamayan yoksul ve besin güvencesiz ülkelerde de sağlık sorunlarının yoğunlaştığını söyledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, dünyada 820 milyondan fazla insanın açlık çektiğini ifade eden Demirci, "Her yıl 1 milyar 300 milyon ton gıda israf ediliyor. Her yıl açlık çeken insanları dört misli doyurmaya yetecek kadar gıda çöpe gidiyor. Üretilen gıdanın yaklaşık yüzde 14'ü satış noktasına dahi ulaşamadan kaybediliyor. Kendi bağışıklığımızı korumak adına attığımız her adımda farkında olmadan gıda israfını tetikliyor ve doğaya olan kötü yükü artırıyor olabiliriz. Evimizde gıda israfını önleyerek hem kendi sağlığımızı koruyabilir hem de beslenme eşitsizliklerini durdurmak için bir adım atabiliriz" diye konuştu.

'İHTİYACIMIZ KADAR ÜRÜN ALMALIYIZ'

Demirci, gıdayı doğru saklamanın israfı önleme konusunda önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bu konuda buzdolabı ya da soğutucuların doğru kullanımı önemli. Buzdolaplarının farklı özellikleri, farklı bölümleri olabiliyor. 'Hangi çekmecede hangi malzemeleri tutmalı, buzdolabının en soğuk yeri neresi' bilmekte fayda var. Buzdolabınızdaki meyve sebze çekmecesini tanıyın. Kilerde ya da buzdolabınızda olan yiyecekleri yenilerini almadan tüketin. Yeni alışveriş yaptıysanız eskiden dolapta olanları ön tarafa alın, hatta ayrı bir rafı sadece bu hemen tüketmeniz gereken ürünlere ayırın. Saplara ve kökleri çöpe atmayın. Malzemenin her tarafını nasıl kullanacağımızı öğrenmeliyiz. Kalan yemekleri ertesi gün değerlendirmek için yeni tariflere fırsat verin. Yine de kalıyorsa çöpe atmak yerine bahçede ya da mutfakta kompost yapın. Hala kalıyorsa hayvan barınaklarına verin. Küresel nüfusun 2050'ye kadar 9,7 milyara ulaşması beklenmektedir. Artmaya devam eden nüfusta önümüzdeki süreçlerde görülebilecek olan yiyecek krizleri toplumların besin güvencesini azaltabilir. Dünya genelinde üretilen besinlerle kendimizi korumaya aldığımızı düşünsek de küresel bazlı kıtlık sorununa destek veriyor olabiliriz. Bu nedenle pandemi döneminde önüne geçemediğimiz ihtiyacımızdan fazla gıda alımına gitmemeli, yeterli ve dengeli beslenmek için ihtiyacımız olan kadar ürünü alıp onları israf etmeden kullanmalıyız."

'Gıdayı doğru saklamak, israfı önleme konusunda önemli'

Sağlıklı Beslenme, Tıp Merkezi, Diyetisyen, Diyet, Sadece Haberler, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık 'Gıdayı doğru saklamak, israfı önleme konusunda önemli' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Hulk transferini bitiremeyen Beşiktaş'ta bu kez Diego Costa gündeme geldi Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik
Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor         
13:03
Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor         
12:43
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı         
11:45
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Genç kıza elle cinsel saldırıda bulunduğu için meydan dayağı atılan bisikletli: Tanıdık sandım Genç kıza elle cinsel saldırıda bulunduğu için meydan dayağı atılan bisikletli: Tanıdık sandım         
11:23
Taraftarların Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına         
11:01
Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti         
10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım         
09:52
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok         
00:35
Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı         
17:53
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 13:55:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Gıdayı doğru saklamak, israfı önleme konusunda önemli' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei