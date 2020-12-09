Gideceği yere 10 liraya götürmeyen taksicinin aracını çalıp istediği yere gitti, gözaltına alındı - Son Dakika

Gideceği yere 10 liraya götürmeyen taksicinin aracını çalıp istediği yere gitti, gözaltına alındı

09.12.2020 11:19
Gideceği yere 10 liraya götürmeyen taksicinin aracını çalıp istediği yere gitti, gözaltına alındı, System.String[]

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde cebindeki 10 lirayla eve gitmek isteyen Ünal U., taksicilerden olumsuz yanıt alınca anahtarı üzerinde olan bir taksiyi çalarak, istediği yere gidip taksiyi bıraktı.

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde cebindeki 10 lirayla eve gitmek isteyen Ünal U., taksicilerden olumsuz yanıt alınca anahtarı üzerinde olan bir taksiyi çalarak, istediği yere gidip taksiyi bıraktı. Olayın ardından yakalanan Ünal U., polislere "10 liram olduğu için taksiciler beni götürmediği için ben de kendi kendimi götürdüm. Ama taksimetreyi açmadım" dediği öğrenildi.

Olay, 4 Aralık günü gece saatlerinde Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde eve gitmek isteyen Ünal U., bir taksi durağına geldi. Durakta duran iki taksi şoförüne cebinde 10 lirasının olduğunu söyleyen Ünal U., taksicilerden olumsuz yanıt alınca durakta duran anahtarı üzerinde olan bir taksiyi çalıştırıp, uzaklaştı.

TAKSİYİ ÇALDIĞI DURAĞA ERTESİ GÜN TEKRAR GELDİ

Taksi durağındaki şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede araştırma başlattı. İş yerlerinin kapalı olmasından dolayı güvenlik kameralarına ulaşamayan polis ekipleri, sabah saatlerinde tekrar olay yerine geldi. Bir marketin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, inceleme yaptığı sırada taksiyi çalan kişinin Ünal U. olduğunu tespit etti. Güvenlik kameraları görüntülerini alan ekipler, marketten çıktığı sırada olay yerinde Ünal U. ile karşılaştı. Ünal U.'yu yakalayan ekipler, gözaltına aldı.

GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

Ünal U.'nun taksiyi çalması ve ertesi gün olay yerine gelmesi ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Ünal U.'nun olay yerinde yakalanmasına şahit olan market işletmecisi Ferdi Şen, olayın gece saatlerinde gerçekleştiğini söyleyerek, Cebinde 10 lira varmış, buradaki taksici arkadaşlara 'beni götürür müsünüz' diye sormuş. Taksiciler de 'götürmem' deyince, taksinin üzerindeki anahtarı görüp, kendi kendini götürmüş. Biraz gezip dolaştıktan sonra gideceği yere varıp taksiyi de orada bırakmış" dedi.

'TAKSİMETREYİ AÇMADIM'

Şen, Polisler, kamera kayıtlarını incelerken taksiyi çalan Ünal U. ile göz göze geldiler. Polis 'Neden taksiyi çaldın diye sorunca, '10 lira param vardı. Taksiciler beni götürmeyince ben de kendi kendimi götürdüm' dedi. Bir de polislere 'taksimetreyi açmadım' diye cevap verdi. Polisler daha sonra alıp karakola götürdüler" ifadelerini kullandı.

Aralık, Polis, Taksi, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gideceği yere 10 liraya götürmeyen taksicinin aracını çalıp istediği yere gitti, gözaltına alındı - Son Dakika


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