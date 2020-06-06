Giden takipçiyi kitap geri getirir mi?

Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın 1 Nisan'da üst düzey kraliyet görevlerini yerine getirmeme ve maddi bağımsızlıkları için çalışma kararını açıklamalarının ardından Instagram'daki takipçi sayıları hızla düştü. Resmi Instagram hesaplarına yeni bildirimler ekleyemeyen çiftin takipçi sayısı 11.1 milyona gerilerken Galler Prensi Charles'tan sonra tahtın ikinci varisi olan Prens William ve Kate Middleton'ın takipçi sayıları 11.8 milyona çıktı.

Geçtiğimiz günlerde The Times gazetesinde, kraliyet unvanlarından vazgeçen Markle'ın bir arkadaşının açıklamaları yer almış, Markle'ın arkadaşı, Markle'ın Buckingham Sarayı'nda kendisine karşı komplo teorileri geliştirildiğini düşündüğünü ve bu nedenle kendini sarayda izole ettiğini söylediğini aktarmıştı.

Çift, üst düzey kraliyet görevlerini yerine getirmeme ve maddi bağımsızlıkları için çalışma kararını açıklamalarının ardından oğulları Archie ile birlikte Hollywood'a yerleşmişlerdi.

Diğer taraftan, çiftin biyografisi Ağustos'ta piyasaya çıkacak.

Biyografi Ağustos'un 11'inde dijital formatta yayına verilecek. Kitap, Ağustos'un 20'sinde ise kitapçılardan alınabilecek.