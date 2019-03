Gider, Çanakkale'de Balıkçıların Yüzünü Güldürdü

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakı AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider'le birlikte Sarıçay Balıkçılar Derneğini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakı AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider'le birlikte Sarıçay Balıkçılar Derneğini ziyaret etti. Ziyarette, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sarıçay'ın ıslahına hemen başlanacağını, balıkçı barınağı konusunda da Belediye Başkanlığında Ayhan Gider'e her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, MHP İl Başkanı Hakan Pınar ve beraberindekilerle birlikte Sarıçay Balıkçılar Derneğini ziyaret etti. Ziyarette, balıkçılar, Bakan Pakdemirli'ye sorunlarını anlattı. Sarıçay'ın ıslahı konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatan balıkçılar, boğazdaki bazı bölgelerde de av yasağı uygulanmasını istedi. Balıkçıları dinleyen Bakan Pakdemirli, daha sonra ilgililere sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi.



Çanakkale'de uçaktan indiğinden itibaren Sarıçay konusunu dinlediğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Ayhan bey sağolsun havaalanından beri bu sorundan bahsediyor. Çok değerli başkan adayımız, başkanımız diyorum artık Ayhan bey. Dedi ki; 'Bu Sarıçay işini hemen halletmemiz lazım.' Peki dedik, hemen gidelim oturalım. Gerekli incelemeleri yaptık. Sarıçay'ın ıslahına hemen başlıyoruz. Bu konuyu seçim sonuna bırakmayacağız. Bent için ihaleye gireceğiz. Akabinde, Ayhan Gider başkanımı seçtirdiğiniz gün de bu etrafının rekreasyonuna başlayacağız. Bakanlık olarak, Tarım Orman Bakanlığı olarak Belediyemizin ne isteği varsa hizmetinde olacağız. Ama Ayhan başkanıma destek istiyorum" dedi.



Islah çalışmasının hemen başlayacağını söyleyen Ayhan Gider, "Bir de sayın Bakanımıza başka bir sorundan bahsettik. Dedik ki biz, DSİ, Çanakkale İçme suyu için ihale yaptı. Şantiye kurdu. Fakat Belediye Başkanımız birkaç konuşmamıza rağmen hala ödenek yokluğundan işin yürümediğini söylüyor. Bize ödenek aktarır mısınız? Dedik. O da araştırdı, bize gelen bilgi ona da geldi. Sanırım kendisi söyleyecektir" dedi.



Bakan Pakdemirli, "Bu tesis günlük 100 bin metreküplük bir tesis. Hem Çanakkale bölgesini hem de Kepez'i besleyecek. Bu arıtma ile ilgili her şeyimiz hazır. İhaleyi yapmışız, yer teslimini yapmışız. Müteahhiti işe başlatmış. Ama belediye ile olan imar değişikliğinden dolayı belediye bunu çözün öyle başlayın demiş. Yani belediye bugün, bu saat, bu dakika değiştirirse bunu, yani bizim projemizde olan şekline getirirse biz bugün itibariyle bu arıtma tesisine başlamaya hazırız. Bunu da kamuoyuna buradan bildirmiş olalım" diye konuştu.



Daha sonra söz alan bir balıkçı, "Marinadan sorunumuz var. Kiradan dolayı. Balıkçı teknesi de normal gezi teknesi de aynı şekilde yönlendiriliyor. Ben de 2 bin 600 lira kira ödüyorum, zevk için tekne alan da 2 bin 600 lira kira ödüyor" dedi. Ayhan Gider, "Bakın orası yat limanı değil. Orası balıkçı barınağı. Biz, belediyeyi aldığımız gün orayı balıkçı barınağı haline getireceğiz. Balıkçının istifade edeceği hale getireceğiz. Zevk için tekne alan normal bedelini ödeyecek. Ama balıkçılık yapan adam oraya balıkçı gibi para ödeyecek" cevabını verince, soruyu soran vatandaş, "Bizi bu işten kurtarın. Bizden size her zaman tam destek" diye konuştu. - ÇANAKKALE

