Üye Girişi
Giderek artan gerilim ortamında Cezayir-Fas ilişkilerini neler bekliyor? - Son Dakika

Giderek artan gerilim ortamında Cezayir-Fas ilişkilerini neler bekliyor?

01.10.2021 14:13
Giderek artan gerilim ortamında Cezayir-Fas ilişkilerini neler bekliyor?, System.String[]

Cezayir'in batı komşusu Fas ile diplomatik ilişkisini kesme kararı almasının ardından Cezayir-Rabat hattında tansiyonu artırıcı yeni gelişmeler yaşanırken iki ülke ilişkilerinin geleceği tartışılıyor.

Cezayir'in batı komşusu Fas ile diplomatik ilişkisini kesme kararı almasının ardından Cezayir-Rabat hattında tansiyonu artırıcı yeni gelişmeler yaşanırken iki ülke ilişkilerinin geleceği tartışılıyor.

Uzmanlar, iki ülke arasında bir savaş ihtimali görünmediğini ancak kısa ve orta vadede ilişkilerin normalleşmesinin de pek mümkün olmadığını belirtiyor.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, Fas'ın "düşmanca eylemleri" nedeniyle bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıkladı.

Aynı gün içerisinde Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği vurgulandı.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un başkanlığında 22 Eylül'de düzenlenen Yüksek Güvenlik Kurulu toplantısında Fas'a ait tüm sivil ve askeri uçaklar için ülkenin hava sahasının kapatılması kararlaştırıldı.

Söz konusu adımın Fas tarafından devam eden "provokasyonlar ve düşmanca eylemler" nedeniyle atıldığı ifade edildi.

Sınır bölgelerinde artan hareketlilik

Kısa sürede iki ülke arasında giderek karmaşık hale gelen siyasi kriz, Cezayir'in "Fas yönetiminin düşmanca tutumlarını devam ettirmesi halinde önlemlerin dozajının artırılacağı" yönündeki tehditleri nedeniyle daha farklı bir boyut kazandı.

Cezayir geçtiğimiz haftalarda, iki ülke arasında tartışmalı sınır bölgesi olan Figig'e askeri ikmal gerçekleştirdi ve ülkeyi batı komşusuna bağlayan bir kara yolunun kapatılması için mühendislik çalışmalarına başladı.

Tansiyonu yükseltecek bir diğer olay ise Cezayir'in 29 Eylül'de, Fas sınırına yakın bir bölgede denizaltıların da katıldığı bir deniz tatbikatı gerçekleştirmesi oldu.

"Ufukta iki ülke arasında bir savaş senaryosu ihtimali görünmüyor"

Cezayir Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi Öğretim Üyesi Tevfik Bukaide, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayir-Fas ilişkilerinde son dönemde yaşanan gelişmelerin 1988 yılında iki ülkenin diplomatik ilişkilere yeniden başlama kararı almasının ardından görülen en büyük gelirim olduğunu söyledi.

Bukaide, "Ufukta iki ülke arasında bir savaş senaryosu ihtimali görünmüyor. Böyle bir seçenek gerek bölgesel ve gerekse uluslararası şartlar gereği mümkün gözükmüyor. Zaten şu ana kadar iki ülke arasında devam eden gerilim, diplomatik kararlar ve medya üzerinden devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cezayir'in hava sahasını Fas'ın sivil ve askeri uçaklarına kapatma kararını değerlendiren Bukaide, "Rabat'ın buna karşın Cezayir'in aldığı kararı delerek hava sahasını ihlal edeceğini düşünmüyorum." dedi.

Her iki ülkenin de karşı taraftan "gelmiş ve gelecek yeni kararlara" olabildiğince uymaya çalışacağına inandığını söyleyen Bukaide, gerginliğin daha ileri bir seviyeye çıkması durumunda komşu Mağrip ülkelerinin tansiyonun düşürülmesi için diplomatik adımlar atacağı kanaatinde olduğunu vurguladı.

İki ülkenin, aralarındaki krizlerin çözümü için ara bulucuya ihtiyacı yok

Cezayir-Fas ilişkilerinin geleceğine de değinen Bukaide, "iki ülkenin yaşadığı krizlerin tabiatı gereği bölgesel ya da uluslararası herhangi bir devletin ara buluculuğuna ihtiyacı olmadığını" kaydetti.

Bukaide, "İki ülke ilişkilerinin tam anlamıyla normale dönmesi için öncelikle Batı Sahra sorununun çözülmesi gerekiyor." dedi.

Kısa ve orta vadede ilişkilerin iyileşmesi mümkün değil

Faslı siyasi analist Mehdi el-İdrisi ise "kısa ve orta vadede iki komşu arasındaki ilişkilerde istenilen normalleşmenin mümkün olmadığını" ifade etti.

Cezayir'in hava sahasını Fas'ın sivil ve askeri uçaklarına kapatmasına ilişkin İdrisi, şunları kaydetti:

"Cezayir'in attığı sert adımlara karşın Fas daha mutedil ve soğukkanlı hareket etmeye çabalıyor. Örneğin, Cezayir'in hava sahasını kapatma kararına Rabat misliyle karşılık vermedi ve şu an Fas hava sahası Cezayir uçaklarına açık durumda."

Cezayir'in sınır bölgelerinde gerçekleştirdiği askeri operasyonları "gösteri" olarak nitelendiren İdrisi, "Bölgenin şartları ve iki devletin de Müslüman halklara sahip olduğu gerçeği göz önüne alındığında savaş çok uzak bir ihtimal." şeklinde konuştu.

Togo Cumhuriyeti, Cezayir, Savaş, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giderek artan gerilim ortamında Cezayir-Fas ilişkilerini neler bekliyor? - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mark Zuckerberg'in yeni planı WhatsApp, Facebook ve Instagram'ı birbirine bağlamak 14:13 Mark Zuckerberg'in yeni planı WhatsApp, Facebook ve Instagram'ı birbirine bağlamak Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başlandı 13:48 Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başlandı Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi 13:31 Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler 13:13 Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım 12:43 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı 12:31 ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı 12:17 Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti 11:11 Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti

Son Dakika Haberleri
14:18 Fırlattığı bıçak isabet etmeyince, koşup yakalayarak sırtına sapladı! Filmleri aratmayan anlar kamerada
14:13 Mark Zuckerberg'in yeni planı WhatsApp, Facebook ve Instagram'ı birbirine bağlamak
13:55 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yaşar Kemal Uğurlu'yu uyardı: Gözüm üstünde Yaşar Kemal Uğurlu
13:51 Haaland ve Sörloth, sakatlıkları sebebiyle Türkiye - Norveç maçında forma giyemeyecek
13:48 Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başlandı
13:30 Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi
13:13 Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler
13:10 Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı
13:03 İstanbul'un havalimanları yeni yılın ilk çeyreğinde metrolarına kavuşacak
13:00 İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı
Fırlattığı bıçak isabet etmeyince, koşup yakalayarak sırtına sapladı! Filmleri aratmayan anlar kamerada Fırlattığı bıçak isabet etmeyince, koşup yakalayarak sırtına sapladı! Filmleri aratmayan anlar kamerada         
14:19
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yaşar Kemal Uğurlu'yu uyardı: Gözüm üstünde Yaşar Kemal Uğurlu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yaşar Kemal Uğurlu'yu uyardı: Gözüm üstünde Yaşar Kemal Uğurlu         
13:56
Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak         
13:42
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı         
13:01
Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı         
12:36
İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı         
12:26
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi         
10:48
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var         
10:48
Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi         
10:04
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 14:23:12. #1.11#
SON DAKİKA: Giderek artan gerilim ortamında Cezayir-Fas ilişkilerini neler bekliyor? - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement