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Giderse Adalı gelsin!

1 saat önce

Toplantı sonunda 13 Ekim'de seçime gitme kararı alındı.

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Toplantı sonunda 13 Ekim'de seçime gitme kararı alındı. Ancak çoğunluk sağlanamazsa seçim 20 Ekim'de yapılacak. Teamül gereği seçimin 20 Ekim'de olması bekleniyor. Toplantı öncesinde Vodafone Park önünde toplanan bir grup taraftar "Bizi bırakma  başkan" diyerek, Orman'dan göreve devam etmesini istedi. Salı günü yaptığı açıklamada " Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım" diyen Orman ise istifa etmedi.. Kulübü seçime taşıyacak olan Orman, aday olup olmayacağına daha sonra karar verecek.


Aralıksız 9 yıl şartı var


Toplantı öncesinde yönetici Doğan Küçükemre, 5-6 kişilik bir yönetici grubuyla durum değerlendirmesi yaparken, "Başkan istifa ederse Serdal Adalı başkan olsun. Seçime divan yönetimi değil, Adalı götürsün" dedi. Ama bazı yöneticiler "Beraber geldik beraber gidelim" deyince, Küçükemre'nin önerisi toplantıda hiç dillendirilmedi. Toplantıda söz alan Ahmet Kavalcı da "Başkan biz birlikte geldik. Gidersen biz de bırakırız. Hep beraber geldik hep beraber gideriz" dedi. Başkanlığı üst üste en fazla 3 dönemle sınırlayan Beşiktaş tüzüğüne göre Orman'ın yeniden aday olmasına engel yok. Tüzüğün 35. maddesine üç dönemin aralıksız 9 yıl sürmesi gerekiyor. Fikret Orman'ın bu süresi 2022'de doluyor. 3 dönem kısıtı 2013'te getirilmişti.

Vodafone Park, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:46 
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